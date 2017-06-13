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13 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Дешевый антибиотик миноциклин эффективен против рассеянного склероза
Эффективность средства была отмечена через полгода и год использования.
Как показало исследование канадских ученых, антибиотик тетрациклинового ряда миноциклин способен замедлять развитие рассеянного склероза у пациентов с ранней стадией заболеваний, сообщает Remedium.

Исследование, прошедшее при участии 142 пациентов, продемонстрировало перспективность использования миноциклина в терапии рассеянного склероза (РС): через полгода использования препарата нескорректированная вероятность проявлений заболевания составила 33,4%, тогда как плацебо группе – 61%, то есть разница равна 27,6%.

После коррекции полученных данных по показателю увеличения очагов склероза, разница между миноциклин-группой и контрольной составила 18,5%. Однако через два года терапии положительный эффект миноциклина стал менее выраженным. Результаты исследования опубликованы в New England Journal of Medicine.

В пользу применения минокиклина среди пациентов с РС говорит также и его цена – годовой курс миноциклина в Канаде стоит 600 канадских долларов (444 доллара США), тогда как специфическая терапия РС обойдется в 20-40 тыс. канадских долларов.

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