Дешевый антибиотик миноциклин эффективен против рассеянного склероза

После коррекции полученных данных по показателю увеличения очагов склероза, разница между миноциклин-группой и контрольной составила 18,5%. Однако через два года терапии положительный эффект миноциклина стал менее выраженным. Результаты исследования опубликованы в New England Journal of Medicine
.
В пользу применения минокиклина среди пациентов с РС говорит также и его цена – годовой курс миноциклина в Канаде стоит 600 канадских долларов (444 доллара США), тогда как специфическая терапия РС обойдется в 20-40 тыс. канадских долларов.