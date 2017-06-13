Дешевый антибиотик миноциклин эффективен против рассеянного склероза

Как показало исследование канадских ученых, антибиотик тетрациклинового ряда миноциклин способен замедлять развитие рассеянного склероза у пациентов с ранней стадией заболеваний, сообщает Remedium.



Исследование, прошедшее при участии 142 пациентов, продемонстрировало перспективность использования миноциклина в терапии рассеянного склероза (РС): через полгода использования препарата нескорректированная вероятность проявлений заболевания составила 33,4%, тогда как плацебо группе – 61%, то есть разница равна 27,6%.



