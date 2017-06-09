Ученые: успех пересадки почки зависит от возраста и пола пациентов

Авторы исследования проанализировали всю имеющуюся информацию, чтобы понять, с чем связаны подобного рода половые различия. Наиболее очевидным объяснением является разница в работе гормонов между мужчинами и женщинами. В любом случае, результаты полученного исследования позволяют предположить, что хирургам необходимо по-разному относиться к подросткам и взрослым людям, а также к пациентам мужского и женского пола перед трансплантацией и после нее.
Кроме того, многочисленные лекарства, созданные для подавления иммунной системы специально для реципиентов донорских органов, тестируются только на мужчинах. Существует предположение о том, что они точно также будут работать и на женщинах, Однако исследования показывают, что это не так.