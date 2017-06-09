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9 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые: успех пересадки почки зависит от возраста и пола пациентов
Причем, женщинам отторжение нового органа грозит чаще, чем мужчинам.

Науке хорошо известно о том, что от возраста пациента зависит успех хирургической операции, но очень часто, чем моложе бывает больной, тем выше у него шансы полностью победить заболевание. Однако данная взаимосвязь не прослеживается у пациентов, проходящих через пересадки почек, сообщает MedikForum.

Ученые из Университета Макгилла в Канаде провели исследования, в ходе которых выяснилось, что девушки в возрасте от 15 до 24 лет сталкиваются с более чем на 40% высоким риском отторжение почки по сравнению с мужчинами той же самой возрастной группы. И это же исследование продемонстрировало, что у женщин старше 45 более хорошие шансы нормально пройти через пересадку почки, чем у мужчин тоже самый возрастной группы.

Авторы исследования проанализировали всю имеющуюся информацию, чтобы понять, с чем связаны подобного рода половые различия. Наиболее очевидным объяснением является разница в работе гормонов между мужчинами и женщинами. В любом случае, результаты полученного исследования позволяют предположить, что хирургам необходимо по-разному относиться к подросткам и взрослым людям, а также к пациентам мужского и женского пола перед трансплантацией и после нее.

Кроме того, многочисленные лекарства, созданные для подавления иммунной системы специально для реципиентов донорских органов, тестируются только на мужчинах. Существует предположение о том, что они точно также будут работать и на женщинах, Однако исследования показывают, что это не так.



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