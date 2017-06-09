Ученые: успех пересадки почки зависит от возраста и пола пациентов

Науке хорошо известно о том, что от возраста пациента зависит успех хирургической операции, но очень часто, чем моложе бывает больной, тем выше у него шансы полностью победить заболевание. Однако данная взаимосвязь не прослеживается у пациентов, проходящих через пересадки почек, сообщает MedikForum.



Ученые из Университета Макгилла в Канаде провели исследования, в ходе которых выяснилось, что девушки в возрасте от 15 до 24 лет сталкиваются с более чем на 40% высоким риском отторжение почки по сравнению с мужчинами той же самой возрастной группы. И это же исследование продемонстрировало, что у женщин старше 45 более хорошие шансы нормально пройти через пересадку почки, чем у мужчин тоже самый возрастной группы.



