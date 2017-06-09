В 2017 году число бесплатных ЭКО в России вырастет на 20%

Скворцова отметила, что еще одно приоритетное направление работы – борьба с абортами. «В России за три года создано 1,5 тысячи центров доабортного консультирования, но далеко не все из них работают эффективно, в ряде случаев заметно формальное отношение к теме», – заявила глава Минздрава, подчеркнув, что в России по-прежнему совершается очень много абортов.Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец призвала все пары, нуждающиеся в ЭКО, требовать их оплаты за счет ОМС и в случае отказа обращаться в Минздрав по «горячей линии».