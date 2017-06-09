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9 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
В 2017 году число бесплатных ЭКО в России вырастет на 20%
За счет средств Фонда обязательного медицинского страхования планируется провести более 60 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила о росте числа процедур экстракорпорального оплодотворения на 20% в 2017 году. Будет проведено более 60 тысяч процедур ЭКО, выполненных за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. Об этом министр сообщила в ходе Второго форума социальных инноваций регионов, передает Vademecum.
Скворцова отметила, что еще одно приоритетное направление работы – борьба с абортами. «В России за три года создано 1,5 тысячи центров доабортного консультирования, но далеко не все из них работают эффективно, в ряде случаев заметно формальное отношение к теме», – заявила глава Минздрава, подчеркнув, что в России по-прежнему совершается очень много абортов.

Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец призвала все пары, нуждающиеся в ЭКО, требовать их оплаты за счет ОМС и в случае отказа обращаться в Минздрав по «горячей линии».

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