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9 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
В России планируют ввести ограничения на использование антибиотиков
Минздрав РФ разработал Стратегию предупреждения и преодоления устойчивости микроорганизмов и вредных организмов растений к лекарственным препаратам, химическим и биологическим средствам на период до 2030 года и дальнейшую перспективу.
Проект распоряжения правительства об утверждении Стратегии размещен накануне на портале проектов нормативных правовых актов, передает РИА АМИ. В Стратегии указывается, что бесконтрольное применение антибиотиков, химических и биологических средств в общественном здравоохранении, сельском хозяйстве, а также в пищевой промышленности приводит к модификации геномов микроорганизмов, возникновению и распространению форм возбудителей и переносчиков инфекционных и паразитарных болезней, устойчивых к лекарственным препаратам, дезинфекционным средствам и т.д.

Цель Стратегии — «повышение эффективности профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней человека, животных и растений, снижение тяжести и длительности течения этих заболеваний, снижение смертности среди населения, гибели животных и растений, связанных с распространением устойчивости», говорится в пояснительной записке.

План мероприятий по реализации Стратегии содержит меры по исключению бесконтрольного применения антибиотиков. В частности, предусматривается в 2018 году введение законодательных ограничений на использование антибиотиков, в 2019 году — введение запрета на использование антибиотиков для животных не в лечебных целях. В 2019 году будут внесены изменения в приказы о порядке отпуска лекарственных средств, назначения и выписывания лекарственных препаратов для учета вводимых ограничений на обращение антибиотиков и другие документы.

Предусматриваются изменения в перечень мероприятий федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года». Буду приняты меры для разработки и внедрения оригинальных антибиотиков, альтернативных методов, технологий и средств профилактики, диагностики и лечения инфекционных болезней.

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