В России планируют ввести ограничения на использование антибиотиков

План мероприятий по реализации Стратегии содержит меры по исключению бесконтрольного применения антибиотиков. В частности, предусматривается в 2018 году введение законодательных ограничений на использование антибиотиков, в 2019 году — введение запрета на использование антибиотиков для животных не в лечебных целях. В 2019 году будут внесены изменения в приказы о порядке отпуска лекарственных средств, назначения и выписывания лекарственных препаратов для учета вводимых ограничений на обращение антибиотиков и другие документы.Предусматриваются изменения в перечень мероприятий федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года». Буду приняты меры для разработки и внедрения оригинальных антибиотиков, альтернативных методов, технологий и средств профилактики, диагностики и лечения инфекционных болезней.