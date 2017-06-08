У каждого третьего россиянина депрессия в генах

Примерно у 30% исследуемых был выявлен вариант rs6265-T - гена BDNF (brain-derived neurotrophic factor). У таких людей чаще, чем у других, бывают депрессии, суицидальные настроения, интроверсии и синдром дефицита внимания. У 27% носителей гена BDNF вариант rs6265-T был обнаружен в одной из его копий. В среднем такие люди справляются с задачами не хуже, чем носители rs6265-CC - еще одного варианта BDNF, отмечается в исследовании. У людей с его формой низкая и средняя предрасположенность к депрессиям, они быстро решают задачи и принимают решения.Ген BDNF стимулирует и поддерживает развитие нейронов и формирование синапсов. Он действует на определенные участки центральной и периферической нервных систем, помогает выживать появляющимся нейронам, увеличивает численность и дифференциацию новых нейронов и синапсов. BDNF важен для долговременной памяти и нормальной работы нервной системы. Его мутации приводят к повышенной психической чувствительности (сенситивности), а в некоторых случаях — к дефектам мозга, связанным с развитием.Данные ДНК-исследований, среди прочего, позволяют выявить вероятность возникновения заболеваний.