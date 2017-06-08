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8 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
У каждого третьего россиянина депрессия в генах
Почти треть жителей нашей страны имеет ген, связанный с предрасположенностью к депрессиям и суицидальному поведению.
Ученые из Федерального центра психиатрии и наркологии имени Сербского и специалисты компании «Genotek» отмечают, что в формировании депрессии большую роль играют генетические факторы – показатели наследуемости этого заболевания составляют 37-38%. По данным компании, в настоящее время 10% всех людей в мире, обратившихся за медицинской помощью, страдают депрессией.

В результате исследований тестирование прошли 2 тысячи человек в возрасте от 18 до 50 лет, среди которых 40% женщин и 60% мужчин. Склонность к депрессии выявляется в рамках ДНК-теста на предрасположенность к 149 мультифакториальным заболеваниям всех систем органов, передает INTERFAX.RU.

Примерно у 30% исследуемых был выявлен вариант rs6265-T - гена BDNF (brain-derived neurotrophic factor). У таких людей чаще, чем у других, бывают депрессии, суицидальные настроения, интроверсии и синдром дефицита внимания. У 27% носителей гена BDNF вариант rs6265-T был обнаружен в одной из его копий. В среднем такие люди справляются с задачами не хуже, чем носители rs6265-CC - еще одного варианта BDNF, отмечается в исследовании. У людей с его формой низкая и средняя предрасположенность к депрессиям, они быстро решают задачи и принимают решения.

Ген BDNF стимулирует и поддерживает развитие нейронов и формирование синапсов. Он действует на определенные участки центральной и периферической нервных систем, помогает выживать появляющимся нейронам, увеличивает численность и дифференциацию новых нейронов и синапсов. BDNF важен для долговременной памяти и нормальной работы нервной системы. Его мутации приводят к повышенной психической чувствительности (сенситивности), а в некоторых случаях — к дефектам мозга, связанным с развитием.

Данные ДНК-исследований, среди прочего, позволяют выявить вероятность возникновения заболеваний.
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