Онкологи из Петербурга нашли новый прогностический маркер для сарком

Исследователи проанализировали образцы опухолей больных саркомой IV стадии и сопоставили их с риском возникновения рецидива на фоне лечения и общей продолжительности выживаемости.Изучая связь нескольких антигенов с выживаемостью больных саркомой, онкологи обнаружили, что у пациентов, в чьих опухолях находили NY-ESO-1, риск наступления рецидива на фоне терапии был в два раза выше, чем у пациентов, у которых этого антигена не было. У половины пациентов с экспрессией NY-ESO-1 рецидив возникал в течение первых четырех месяцев, тогда как у пациентов без этого антигена – в течение десяти месяцев. Также отрицательно NY-ESO-1 влиял на продолжительность жизни больных. При этом риск рецидива повышался вне зависимости от типа получаемого лечения. Результаты исследования россияне представили на крупнейшей онкологической конференции ASCO в Чикаго 4 июня 2017 года.Это первое в мире сообщение о связи NY-ESO-1 c выживаемостью больных саркомой. «Результаты исследования важны по нескольким причинам. Теперь, когда стала понятна значимость этого антигена в саркомах, возможно его более активное использование в качестве цели для таргетной терапии, в том числе иммунотерапии. Возможно целенаправленное использование существующих препаратов и создание новых для воздействия на этот антиген», – пояснил Юрий Комаров.Результаты работы важны для пациентов, добавляет другой автор исследования – научный сотрудник НИИ онкологии и Университета Тампере (Финляндия) Антон Барчук: «Определение NY-ESO-1 позволит выявлять больных с высоким риском рецидива еще до начала терапии и вместо использования токсичного малоэффективного лечения предлагать им участие в клинических исследованиях новых препаратов».Проект ученых из НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова начался в 2012 году. Авторы работы отмечают, что это первый этап исследования, оно будет продолжено, поскольку еще несколько антигенов, возможно, покажут прогностическую значимость при анализе большего объема данных.Юрий Комаров представит результаты российского исследования на крупнейшей онкологической конференции ASCO Annual Meeting (ASCO – The American Society of Clinical Oncology) 4 июня 2017 года. Помимо этого, будут представлены еще два постерных доклада российских авторов: главы отдела биологии опухолевого роста и лаборатории молекулярной онкологии НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова Евгения Имянитова и замдиректора по научной работе НИИ клинической онкологи РОНЦ им. Н.Н. Блохина Сергея Тюляндина. «Мы надеемся, что с каждым годом количество научных сообщений российских онкологов на конференции ASCO и других международных форумах будет расти, поскольку это один из немногих значимых индикаторов качества проводимых исследований наравне с публикациями в международных рецензируемых журналах», – добавил Антон Барчук.