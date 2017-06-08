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8 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Онкологи из Петербурга нашли новый прогностический маркер для сарком
Группа ученых и врачей петербургского НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова впервые в мире обнаружила связь наличия опухолевого антигена NY-ESO-1 с выживаемостью больных с саркомами. Это открывает путь к прогнозированию исхода лечения, а также разработке новых иммунотерапевтических препаратов.
NY-ESO-1 – белок, впервые описанный в 1997 году, был выявлен в лаборатории Нью-Йорка в образце опухоли пищевода (esophagus), откуда и получил свое название NY-ESO. Он выявляется только в эмбриональных и опухолевых клетках, то есть принадлежит к семейству эмбриональных антигенов. Функция этого белка до сих пор не совсем понятна, но его находят в четверти опухолей: легкого, пищевода, печени, желудка, простаты, яичников и мочевого пузыря, в меланоме. В одном из подтипов саркомы – синовиальной саркоме – его находили в 80% образцов опухолей, передает Vademecum.

«Но саркома довольно редкая и гетерогенная группа опухолей, с этим связаны трудности в оценке связи различных антигенов с прогнозом пациентов. Также методы лечения таких пациентов на данный момент сильно ограничены», – пояснил Vademecum один из авторов исследования, химиотерапевт НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова Юрий Комаров.

Исследователи проанализировали образцы опухолей больных саркомой IV стадии и сопоставили их с риском возникновения рецидива на фоне лечения и общей продолжительности выживаемости.

Изучая связь нескольких антигенов с выживаемостью больных саркомой, онкологи обнаружили, что у пациентов, в чьих опухолях находили NY-ESO-1, риск наступления рецидива на фоне терапии был в два раза выше, чем у пациентов, у которых этого антигена не было. У половины пациентов с экспрессией NY-ESO-1 рецидив возникал в течение первых четырех месяцев, тогда как у пациентов без этого антигена – в течение десяти месяцев. Также отрицательно NY-ESO-1 влиял на продолжительность жизни больных. При этом риск рецидива повышался вне зависимости от типа получаемого лечения. Результаты исследования россияне представили на крупнейшей онкологической конференции ASCO в Чикаго 4 июня 2017 года.

Это первое в мире сообщение о связи NY-ESO-1 c выживаемостью больных саркомой. «Результаты исследования важны по нескольким причинам. Теперь, когда стала понятна значимость этого антигена в саркомах, возможно его более активное использование в качестве цели для таргетной терапии, в том числе иммунотерапии. Возможно целенаправленное использование существующих препаратов и создание новых для воздействия на этот антиген», – пояснил Юрий Комаров.

Результаты работы важны для пациентов, добавляет другой автор исследования – научный сотрудник НИИ онкологии и Университета Тампере (Финляндия) Антон Барчук: «Определение NY-ESO-1 позволит выявлять больных с высоким риском рецидива еще до начала терапии и вместо использования токсичного малоэффективного лечения предлагать им участие в клинических исследованиях новых препаратов».

Проект ученых из НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова начался в 2012 году. Авторы работы отмечают, что это первый этап исследования, оно будет продолжено, поскольку еще несколько антигенов, возможно, покажут прогностическую значимость при анализе большего объема данных.

Юрий Комаров представит результаты российского исследования на крупнейшей онкологической конференции ASCO Annual Meeting (ASCO – The American Society of Clinical Oncology) 4 июня 2017 года. Помимо этого, будут представлены еще два постерных доклада российских авторов: главы отдела биологии опухолевого роста и лаборатории молекулярной онкологии НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова Евгения Имянитова и замдиректора по научной работе НИИ клинической онкологи РОНЦ им. Н.Н. Блохина Сергея Тюляндина. «Мы надеемся, что с каждым годом количество научных сообщений российских онкологов на конференции ASCO и других международных форумах будет расти, поскольку это один из немногих значимых индикаторов качества проводимых исследований наравне с публикациями в международных рецензируемых журналах», – добавил Антон Барчук.

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