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7 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
У лекарства для иммунотерапии рака появились новые показания
Впервые показанием к применению препарата против рака стал не тип опухоли или ее локализация, а наличие определенного биомаркера.
Управление по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) впервые одобрило в качестве показания к применению противоракового иммунотерапевтического препарата пембролизумаб наличие на клетках опухоли специфического биомаркера микросателитной нестабильности(MSI-Н). Ранее показанием к использованию противораковых препаратов служили разновидности и локализация злокачественных новообразований, передает Фармацевт Практик.

Пембролизумаб — моноклональное антитело, которое связывается с рецептором программированной смерти клеток-1 PD-1 (programmed cell death protein 1) на Т-клетке и таким образом блокирует его взаимодействие с лигандами PD-L1 и PD-L2 на раковой клетке. В результате раковая клетка уже не может ускользнуть от распознавания и последующего уничтожения, – иммунного ответа.

В 2014 году пембролизумаб был одобрен FDA для терапии нерезектабельной или метастазирующей меланомы. Позднее в круг показаний к его назначению последовательно вошли локально прогрессирующий или метастатический немелкоклеточный рак легкого у взрослых, у которых опухоль экспрессирует PD-L1 и которые ранее получати как минимум один курс химиотерапии и/или плановую терапию при позитивных мутациях EGFR и ALK, метастатический или рецедивирующий плоскоклеточный рак головы и шеи, устойчивая к терапии Лимфома Ходжкина и уротелиальная карцинома.

Результаты клинических испытаний в пяти американских центрах с участием 149 человек с исследованием 15 видов опухолей показали, что пембролизумаб высоко эффективен у пациентов с биомаркерами дефицита репарации ДНК(dMMR) и происходящей в результате нее высокой микросателитной нестабильности(MSI-H). К примеру подобные генетические аномалии наблюдаются примерно в 5% случаев с метастатическим колоректальным раком. В ходе испытаний назначение пембролизумаба у 39,6%пациентов привело к полному или частичному ответу на терапию, причем у 78% из них эффект сохранялся на протяжении полугода и более.

На основании этих результатов FDA воспользовалось процедурой ускоренного одобрения применения препарата для новых показаний. Согласно решению управления, пембролизумаб разрешено применять у всех пациентов с неоперабельными и устойчивыми к другим видам терапии опухолями и присутствием биомаркеров dMMR или MSI-H независимо от типа и локализации новообразования. Это первый прецедент использования наличия биомаркера в качестве основного показания к применению лекарства. Из-за ускоренного одобрения ожидаемую эффективность пембролизумаба предстоит подтвердить в дополнительных клинических испытаниях, которые проводятся в настоящее время.

Генетические анализы на dMMR и MSI-H широко доступны в США. В Украине пембролизумаб одобрен для лечения неоперабельных и метастатической меланомы и локально прогрессирующего или метастастатического немелкоклеточного рака легких.

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