У лекарства для иммунотерапии рака появились новые показания

В 2014 году пембролизумаб был одобрен FDA для терапии нерезектабельной или метастазирующей меланомы. Позднее в круг показаний к его назначению последовательно вошли локально прогрессирующий или метастатический немелкоклеточный рак легкого у взрослых, у которых опухоль экспрессирует PD-L1 и которые ранее получати как минимум один курс химиотерапии и/или плановую терапию при позитивных мутациях EGFR и ALK, метастатический или рецедивирующий плоскоклеточный рак головы и шеи, устойчивая к терапии Лимфома Ходжкина и уротелиальная карцинома.Результаты клинических испытаний в пяти американских центрах с участием 149 человек с исследованием 15 видов опухолей показали, что пембролизумаб высоко эффективен у пациентов с биомаркерами дефицита репарации ДНК(dMMR) и происходящей в результате нее высокой микросателитной нестабильности(MSI-H). К примеру подобные генетические аномалии наблюдаются примерно в 5% случаев с метастатическим колоректальным раком. В ходе испытаний назначение пембролизумаба у 39,6%пациентов привело к полному или частичному ответу на терапию, причем у 78% из них эффект сохранялся на протяжении полугода и более.На основании этих результатов FDA воспользовалось процедурой ускоренного одобрения применения препарата для новых показаний. Согласно решению управления, пембролизумаб разрешено применять у всех пациентов с неоперабельными и устойчивыми к другим видам терапии опухолями и присутствием биомаркеров dMMR или MSI-H независимо от типа и локализации новообразования. Это первый прецедент использования наличия биомаркера в качестве основного показания к применению лекарства. Из-за ускоренного одобрения ожидаемую эффективность пембролизумаба предстоит подтвердить в дополнительных клинических испытаниях, которые проводятся в настоящее время.Генетические анализы на dMMR и MSI-H широко доступны в США. В Украине пембролизумаб одобрен для лечения неоперабельных и метастатической меланомы и локально прогрессирующего или метастастатического немелкоклеточного рака легких.