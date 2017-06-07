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7 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Вероятность рецидива рака груди после беременности не увеличивается
Это подтвердили масштабные исследования американских ученых.
Результаты долгосрочного анализа были представлены в начале июня 2017 года на ежегодном собрании Американского общества клинической онкологии (ASCO) в Чикаго, сообщает medvestnik.ru. Предпосылками к исследованию служили предположения, что рецидив рака молочной железы (РМЖ) при ER-позитивном варианте может быть вызван беременностью или необходимым для ее наступления отказом от адъювантной (послеоперационной) гормональной терапии.

Для оценки рисков в исследование включены 1207 женщин, у которых неметастатический рак молочной железы был диагностирован до 2008 года в возрасте до 50 лет. В общей сложности 57% женщин имели ER-позитивный РМЖ, более 40% - плохие прогностические факторы в виде большого размера опухоли и метастазов в подмышечные лимфатические узлы.

Среди 1207 пациенток, включенных в исследование, беременность наступила у 333. Среднее время от постановки диагноза до зачатия составило 2,4 года. Женщины с ER-позитивным РМЖ обычно добивались беременности позже, чем с ER-негативным вариантом заболевания.

Через 12,5 года после зачатия не было различий в безрецидивной выживаемости между беременными и небеременными женщинами с ER-позитивным РМЖ. Аборт не оказывал влияния на исход заболевания независимо от статуса ER.

Однако, как отметил профессор Маттео Ламбертини, при принятии решения о времени наступления беременности, необходимо учитывать индивидуальный риск рецидива, особенно тем женщинам, которым необходима адъювантная гормональная терапия.


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