Вероятность рецидива рака груди после беременности не увеличивается

Среди 1207 пациенток, включенных в исследование, беременность наступила у 333. Среднее время от постановки диагноза до зачатия составило 2,4 года. Женщины с ER-позитивным РМЖ обычно добивались беременности позже, чем с ER-негативным вариантом заболевания.
Через 12,5 года после зачатия не было различий в безрецидивной выживаемости между беременными и небеременными женщинами с ER-позитивным РМЖ. Аборт не оказывал влияния на исход заболевания независимо от статуса ER.
Однако, как отметил профессор Маттео Ламбертини, при принятии решения о времени наступления беременности, необходимо учитывать индивидуальный риск рецидива, особенно тем женщинам, которым необходима адъювантная гормональная терапия.