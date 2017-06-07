Вероятность рецидива рака груди после беременности не увеличивается

Результаты долгосрочного анализа были представлены в начале июня 2017 года на ежегодном собрании Американского общества клинической онкологии (ASCO) в Чикаго, сообщает medvestnik.ru. Предпосылками к исследованию служили предположения, что рецидив рака молочной железы (РМЖ) при ER-позитивном варианте может быть вызван беременностью или необходимым для ее наступления отказом от адъювантной (послеоперационной) гормональной терапии.



Для оценки рисков в исследование включены 1207 женщин, у которых неметастатический рак молочной железы был диагностирован до 2008 года в возрасте до 50 лет. В общей сложности 57% женщин имели ER-позитивный РМЖ, более 40% - плохие прогностические факторы в виде большого размера опухоли и метастазов в подмышечные лимфатические узлы.



