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6 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Химиотерапия опухолей может проходить без вреда для всего организма
Ученые предлагают проводить точную доставку химиопрепарата в клетки опухоли с помощью наноплатформ из нитрида бора и полимерных магнитноактивных нанокапсул размером от 100 до 200 нанометров.
Специалисты Национального исследовательского технологического университета МИСиС представили общественности несколько разработок в области прикладных медицинских нанотехнологий, передает «Фармацевтический вестник».

«Особенный интерес представляют полые частицы из нитрида бора, так как внутрь их может быть загружено лекарство, которое при попадании наночастиц в клетки опухоли, высвобождается и приводит к их гибели, — рассказал профессор кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий НИТУ «МИСиС» Дмитрий Штанский. — Первые эксперименты показали высокую эффективность этих наноносителей, недавно метод был успешно испытан на клетках саркомы, обладающей множественной лекарственной устойчивостью». Как пояснил ученый, в настоящее время эта технология находится на стадии доклинических исследований.

Еще одна разработка в этом же направлении – нанокапсулирование. Метод предполагает использование в качестве капсул размером 100-200 нм биоразлагаемых полимеров - высокомолекулярного полиэтиленгликоля и поликапролактона. В них может находиться как водорастворимый, так и жирорастворимый препарат. Готовый к применению препарат представляет собой коллоидный раствор из капсул с действующим веществом.

«Мы получили довольно устойчивые коллоидные растворы закапсулированных веществ, что позволяет определенное время хранить препарат, — пояснил доцент кафедры физической химии НИТУ МИСиС Георгий Фролов. — Капсулам были приданы магнитные свойства с помощью безионных наночастиц железа, введенных в полимерную матрицу капсулы». Магнитные свойства нанокапсулам необходимы для того, чтобы управлять их локализацией после введения с помощью магнитного поля.

По словам ученого, метод был испытан на белых мышах и полученные результаты подтвердили, что происходит доставка вещества в клетки-мишени.

По прогнозам ученых, внедрение новых технологий в медицинскую практику может произойти не ранее, чем через 7-10 лет.

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