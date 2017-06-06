Химиотерапия опухолей может проходить без вреда для всего организма

Еще одна разработка в этом же направлении – нанокапсулирование. Метод предполагает использование в качестве капсул размером 100-200 нм биоразлагаемых полимеров - высокомолекулярного полиэтиленгликоля и поликапролактона. В них может находиться как водорастворимый, так и жирорастворимый препарат. Готовый к применению препарат представляет собой коллоидный раствор из капсул с действующим веществом.«Мы получили довольно устойчивые коллоидные растворы закапсулированных веществ, что позволяет определенное время хранить препарат, — пояснил доцент кафедры физической химии НИТУ МИСиС Георгий Фролов. — Капсулам были приданы магнитные свойства с помощью безионных наночастиц железа, введенных в полимерную матрицу капсулы». Магнитные свойства нанокапсулам необходимы для того, чтобы управлять их локализацией после введения с помощью магнитного поля.По словам ученого, метод был испытан на белых мышах и полученные результаты подтвердили, что происходит доставка вещества в клетки-мишени.По прогнозам ученых, внедрение новых технологий в медицинскую практику может произойти не ранее, чем через 7-10 лет.