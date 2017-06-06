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6 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Жир на животе необходим для хорошего иммунитета
Ученые полагают, что «жировая занавеска» в организме важна для удаления отходов метаболизма и избыточной жидкости.
Ученые из США представили данные, полученные ими в ходе нового исследования и свидетельствующие о том, что жировые запасы на животе необходимы для хорошего иммунитета. Их работе посвящена статья в журнале Trends in Immunology, передает MedikForum.ru.

Научные работники из Университета Алабамы в Бирмингеме признали пользу для здоровья от функций сальника – мембраны, покрывающей внутренние органы и брюшную полость, и по своей сути являющейся настоящим хранилищем жира.

Жир на животе принято воспринимать скептически и порицать – по современным стандартам красивого тела живот должен быть плоским, а не округлым. Но ученые убедились: жир в брюшной области жизненно необходим.

«Сальник выполняет иммунные функции: жидкость, циркулирующая между органами брюшной полости, фильтруется его тканями. Сальник первым в организме реагирует на инфекцию, появляется фиброз из-за реакции на антигены. Так что по его состоянию можно отследить начальный этап развития болезни», - объяснили авторы проекта важность жировых отложений в животе

Исследователи полагают, что «жировая занавеска» в организме важна для удаления отходов метаболизма и избыточной жидкости. Некоторые области жира вырабатывают вещества - иммунноциты, которые облегчают выздоровление, способствуя росту уровня агентов, участвующих в иммунных и воспалительных процессах.

Ранее специалисты из Медицинской школы Университета Лойла также пришли в финале своего исследования к выводу о том, что сальник выполняет особую роль в организме человека. Ученые тогда высказались о том, что свойства жиров сальника можно эффективно использовать для решения проблемы отрицательных реакций тела на пересаженные органы.

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