Жир на животе необходим для хорошего иммунитета

Жир на животе принято воспринимать скептически и порицать – по современным стандартам красивого тела живот должен быть плоским, а не округлым. Но ученые убедились: жир в брюшной области жизненно необходим.«Сальник выполняет иммунные функции: жидкость, циркулирующая между органами брюшной полости, фильтруется его тканями. Сальник первым в организме реагирует на инфекцию, появляется фиброз из-за реакции на антигены. Так что по его состоянию можно отследить начальный этап развития болезни», - объяснили авторы проекта важность жировых отложений в животеИсследователи полагают, что «жировая занавеска» в организме важна для удаления отходов метаболизма и избыточной жидкости. Некоторые области жира вырабатывают вещества - иммунноциты, которые облегчают выздоровление, способствуя росту уровня агентов, участвующих в иммунных и воспалительных процессах.Ранее специалисты из Медицинской школы Университета Лойла также пришли в финале своего исследования к выводу о том, что сальник выполняет особую роль в организме человека. Ученые тогда высказались о том, что свойства жиров сальника можно эффективно использовать для решения проблемы отрицательных реакций тела на пересаженные органы.