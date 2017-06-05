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5 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Клетки меланомы умеют обманывать нервную систему, повышая болевой порог
Опухолевые клетки действуют не только на иммунную систему, но и на нервную, проявляя анальгезирующие свойства.
Одна из обязанностей иммунитета – своевременно уничтожать злокачественные клетки. Но, поскольку онкологическими болезнями мы все-таки болеем, то понятно, что иммунной системе это не всегда удается. Сами клетки опухолей умеют обманывать иммунитет, притворяясь, что ничем не отличаются от обычных, здоровых клеток, или же просто подавляя активность иммунной «стражи».

Сейчас уже довольно много известно о том, какими молекулами опухолевые клетки действуют на клетки иммунные; в частности, одна из таких молекул, белок под названием PD-L1, связывается с рецепторами PD-1, которые сидят на Т-лимфоцитах. Задача Т-лимфоцитов как раз в том и состоит, чтобы искать и уничтожать все злокачественное, но после того, как с их рецепторами связался PD-L1, они утрачивают бдительность, передает nature.com.

В норме PD-L1 нужен для настройки иммунной системы, для того, чтобы не было аутоиммунных реакций, чтобы организм матери не отторгал эмбриона и т. д., но злокачественные клетки научились использовать этот белок в своих целях.

В статье в Nature Neuroscience исследователи из Университета Дьюка описывают еще одну функцию молекулы PD-L1 – анальгезирующую. Как-то раз сотрудники лаборатории Жу-Жун Цзи (Ru-Rong Ji) заметили, что мыши с меланомой реагируют на боль слабее, нежели мыши с другими видами рака. Клетки меланомы выделяют тот самый PD-L1, и авторам работы пришла в голову мысль, что, возможно, белок PD-L1 связан и с пониженной болевой чувствительностью.

Чтобы это проверить, мышам давали иммунотерапевтический препарат ниволумаб, который не дает PD-L1 связываться с рецептором – и оказалось, что после лекарства чувствительность к боли у мышей повышалась, то есть они реагировали на более слабый болевой стимул, чем до ниволумаба. В другом эксперименте проверяли уже собственно анальгезирущие свойства PD-L1: белок вводили животным с тремя разными видами боли – воспалительной, нейропатической и болью из-за костного рака – и буквально за полчаса боль у животных заметно ослабевала.

Когда белок PD-L1 добавляли к чувствительным нейронам, выделенным из ганглиев спинного мозга, то оказалось, что PD-L1 подавляет активность ионных каналов в мембранах нервных клеток, из-за чего те не могут генерировать электрохимический импульс в ответ на болевой раздражитель.

Очевидно, некоторые опухоли стараются замаскироваться как можно сильнее, чтобы организм даже не подозревал, что у него внутри что-то не так, и для этого нужны обезболивающие вещества – ведь злокачественные клетки не только теснят окружающие ткани, но и выделяют вещества, раздражающие болевые рецепторы. Правда, такая маскировка срабатывает только на ранних стадиях; потом, когда опухоль становится большой и агрессивной, в каких-то обезболивающих для нее самой уже смысла нет.

Известно, что иммунотерапия не вполне безобидна для больного, у нее есть побочные эффекты, и, возможно, такие эффекты возникают как раз потому, что под действием лекарств злокачественные опухоли проявляют некие новые свойства.



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