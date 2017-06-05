Клетки меланомы умеют обманывать нервную систему, повышая болевой порог

В норме PD-L1 нужен для настройки иммунной системы, для того, чтобы не было аутоиммунных реакций, чтобы организм матери не отторгал эмбриона и т. д., но злокачественные клетки научились использовать этот белок в своих целях.В статье в Nature Neuroscience исследователи из Университета Дьюка описывают еще одну функцию молекулы PD-L1 – анальгезирующую. Как-то раз сотрудники лаборатории Жу-Жун Цзи (Ru-Rong Ji) заметили, что мыши с меланомой реагируют на боль слабее, нежели мыши с другими видами рака. Клетки меланомы выделяют тот самый PD-L1, и авторам работы пришла в голову мысль, что, возможно, белок PD-L1 связан и с пониженной болевой чувствительностью.Чтобы это проверить, мышам давали иммунотерапевтический препарат ниволумаб, который не дает PD-L1 связываться с рецептором – и оказалось, что после лекарства чувствительность к боли у мышей повышалась, то есть они реагировали на более слабый болевой стимул, чем до ниволумаба. В другом эксперименте проверяли уже собственно анальгезирущие свойства PD-L1: белок вводили животным с тремя разными видами боли – воспалительной, нейропатической и болью из-за костного рака – и буквально за полчаса боль у животных заметно ослабевала.Когда белок PD-L1 добавляли к чувствительным нейронам, выделенным из ганглиев спинного мозга, то оказалось, что PD-L1 подавляет активность ионных каналов в мембранах нервных клеток, из-за чего те не могут генерировать электрохимический импульс в ответ на болевой раздражитель.Очевидно, некоторые опухоли стараются замаскироваться как можно сильнее, чтобы организм даже не подозревал, что у него внутри что-то не так, и для этого нужны обезболивающие вещества – ведь злокачественные клетки не только теснят окружающие ткани, но и выделяют вещества, раздражающие болевые рецепторы. Правда, такая маскировка срабатывает только на ранних стадиях; потом, когда опухоль становится большой и агрессивной, в каких-то обезболивающих для нее самой уже смысла нет.Известно, что иммунотерапия не вполне безобидна для больного, у нее есть побочные эффекты, и, возможно, такие эффекты возникают как раз потому, что под действием лекарств злокачественные опухоли проявляют некие новые свойства.