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5 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Обнаружен ключевой фактор агрессивности рака поджелудочной железы
На основе этих результатов исследователи надеются разработать в будущем новую стратегию борьбы с метастазами при агрессивных формах рака.
Рак поджелудочной железы является одной из самых агрессивных онкологий вообще, поскольку он сразу образует метастазы. Более того, это злокачественное заболевание в большинстве случаев диагностируется поздно, что приводит к высокой смертности среди больных.

Ученые из Университетской клиники Эрланген (УКЭ) и из Университета Фридриха-Александра Эрланген-Нюрнберг (ФАУ) обнаружили причину столь агрессивного распространения рака поджелудочной железы и других агрессивных онкологий, сообщает портал uk-erlangen.de.

Исследователи под руководством профессора Томаса Браблеца и доктора Марка Штеммлера с Кафедры экспериментальной медицины в сотрудничестве с Клиникой гематологии и интернистской онкологии, а также Хирургической клиникой при УКЭ и Кафедрой генетики естественнонаучного факультета ФАУ показали, что этот агрессивный тип злокачественных опухолей воздействует на ключевой фактор эмбриональной программы.

Этот фактор, так называемый Zeb1, управляет движением и выживанием клеток на начальной стадии эмбрионального развития. В зрелых клетках Zeb1 неактивен. Но если этот фактор реактивируется в раковых клетках, последствия фатальны: злокачественные клетки распространяются по всему организму и быстро приспосабливаются к изменившимся условиям в новом окружении. Они превращаются в метастазы и образуют дочерние опухоли — рак быстро прогрессирует.


Если Zeb1 не активирован, раковым клеткам не удается с легкостью приспособиться к новой среде. В этом случае возникает другая форма рака поджелудочной железы, образующая значительно меньше метастазов.
Этот механизм действует и при других видах рака, например при агрессивной форме рака груди. Ученые надеются на основе этих результатов разработать в будущем новую стратегию борьбы с метастазами при раке поджелудочной железы и других агрессивных формах рака.

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