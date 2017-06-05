Обнаружен ключевой фактор агрессивности рака поджелудочной железы

Исследователи под руководством профессора Томаса Браблеца и доктора Марка Штеммлера с Кафедры экспериментальной медицины в сотрудничестве с Клиникой гематологии и интернистской онкологии, а также Хирургической клиникой при УКЭ и Кафедрой генетики естественнонаучного факультета ФАУ показали, что этот агрессивный тип злокачественных опухолей воздействует на ключевой фактор эмбриональной программы.Этот фактор, так называемый Zeb1, управляет движением и выживанием клеток на начальной стадии эмбрионального развития. В зрелых клетках Zeb1 неактивен. Но если этот фактор реактивируется в раковых клетках, последствия фатальны: злокачественные клетки распространяются по всему организму и быстро приспосабливаются к изменившимся условиям в новом окружении. Они превращаются в метастазы и образуют дочерние опухоли — рак быстро прогрессирует.Если Zeb1 не активирован, раковым клеткам не удается с легкостью приспособиться к новой среде. В этом случае возникает другая форма рака поджелудочной железы, образующая значительно меньше метастазов.Этот механизм действует и при других видах рака, например при агрессивной форме рака груди. Ученые надеются на основе этих результатов разработать в будущем новую стратегию борьбы с метастазами при раке поджелудочной железы и других агрессивных формах рака.