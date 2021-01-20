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Рецепты счастья - в фильме «Я - настоящий. Жизнь на максимум»

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Что значит быть счастливым? Действительно быть, а не казаться таковым! Каково это, ощущать наполненность жизни каждую минуту, осознавать важность каждого момента и радоваться, что все идет именно так, как есть? На эти волнующие каждого человека вопросы отвечает документальный фильм «Я – настоящий. Жизнь на максимум». Премьерный показ картины состоялся 15 января 2021 года в Доме кино.

Фильм снят в период пандемии – время морально сложное для многих людей, столкнувшихся с необходимостью переосмысления жизни, а возможно впервые честно и откровенно задавших себе вопросы: Не пора ли что-то менять? Действительно, ли я счастлив тем, что имею?

Проект «Я – настоящий. Жизнь на максимум» полностью некоммерческий, создан инициативной группой при поддержке института интегрального образования Paradox. Авторы фильма предложили зрителям несколько историй людей, решивших кардинально поменять свою жизнь.

Герои фильма «Я – настоящий. Жизнь на максимум» - абсолютно счастливые люди, редкие экземпляры, познавшие абсолютную радость бытия, это: бизнес-тренер, коуч, владелец консалтинговой компании «Путь к Истоку» Игорь Лузин, прима-балерина Мариинского театра, заслуженная артистка РФ Екатерина Кондаурова, пар-мастер Вячеслав Столяров, писатель и бизнесмен Дмитрий Хара, дизайнер и архитектор Дмитрий Бланк, стоматолог, блогер Виктория Джиоева, а так же российский триатлонист и ориентировщик Илья Слепов, предприниматель Милана Аксельрод, блогер Синяя Борода, тренер-преподаватель, инструктор лечебной физкультуры и хатха-йоги, йога терапевт. Антонина Пучкова, путешественник, член Русского географического общества Александр Ингилевич. Они щедро делятся уникальными и простыми рецептами безусловной радости, рассказывают о принятом однажды решении полностью изменить свою судьбу и следовать велению сердца, не зависимо от общепринятых стандартов и стереотипов. Люди, рискнувшие кардинально все поменять и получившие гораздо больше, чем просто новую профессию, так как обрели призвание, пришли к успеху, нашли истинное счастье самореализации.

Фильм «Я – настоящий. Жизнь на максимум» создан в жанре документального кино, стремительно набирающего популярность у российских зрителей. Проект уже получил много откликов в том числе от тех, кто назвал «Я – настоящий. Жизнь на максимум» лучшей мотивацией и мощным призывом к действию.

Получить свою дозу счастья и вдохновиться историями героев может каждый желающий. Фильм представлен на площадке YouTube.  

В дальнейшем создатели проекта «Я – настоящий. Жизнь на максимум» представят картину на Международном Фестивале правозащитного кино «Сталкер», открытом фестивале неигрового кино «Россия» и международном кинофестивале «8 женщин».

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