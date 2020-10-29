За успехом в школьном обучении – в интернет

Успех школьного обучения зиждется на нескольких основах, среди которых не на последнем месте находится уверенность ученика в собственных силах. Причем, этот момент актуален как для первоклашек, так и для ребят, перешагнувших рубеж начального образования. К сожалению, далеко не все дети с самого начала показывают положительные результаты освоения знаний. Каждая неудача способна стать маленьким или даже внушительным кирпичиком в деле появления стены, разделяющей учащегося и школу вкупе с ее преподавателями. И здесь для выведения ситуации в позитивный ключ требуется, конечно, приложить некоторые усилия. При этом совершенно необязательно отправляться для подтягивания дисциплин к дорогостоящим репетиторам, можно обойтись самостоятельным форматом, в котором самое живое участие способны принять родители.

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