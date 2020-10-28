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Противопожарная деятельность: виды и особенности лицензирования

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лицензия мчс в Санкт-Петербурге rinfin.ru

Лицензия МЧС в Санкт-Петербурге выдается исключительно Главным управлением этого ведомства, а ее действие распространяется по всей территории РФ. Как правило, документ соискатель получает один раз, и срок его действия неограничен. Однако в случае изменения названия организации, паспортных данных ИП или юридического адреса компании потребуется переоформление разрешения.

Какие виды лицензии бывают?

Условно можно выделить 2 типа таких документов, выдаваемых на:

  • тушение пожаров;
  • монтаж систем.

К тушению пожаров относятся все виды деятельности, связанные как непосредственно с борьбой с огнем, так и профилактикой возникновения возгораний. Также сюда причисляют работы по эвакуации людей и имущества.

Лицензии на монтаж предусматривают установку, ремонт и дальнейшее техобслуживание систем пожарной безопасности, в том числе:

  • дымоудаления;
  • сигнализации;
  • противопожарных завес;
  • пожаротушения, водоснабжения и пр.

Кроме этого, сюда относятся работы по огнезащите конструкций, изделий или материалов.

лицензия мчс в Санкт-Петербурге rinfin.ru

Какие преимущества дает лицензия МЧС?

Обладатель этого документа получает следующие преимущества:

  • легальное ведение бизнеса;
  • возможность участвовать в тендерах;
  • доверие клиентов;
  • проведение всевозможных рекламных акций.

Отсутствие лицензии грозит нарушителю остановкой деятельности предприятия, штрафами и даже привлечением к уголовной ответственности.

Что важно знать при подготовке пакета документов?

Штат сотрудников. Обратите внимание на количество и уровень подготовки работников. Должно быть минимум два специалиста, удовлетворяющих требованиям МЧС:

  • образование: высшее или среднеспециальное профильное по направлениям "строительство", "тепло-"; или "водоснабжение";
  • наличие действующих удостоверений, подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации:не реже 1 раза в 5 лет;
  • стаж по специальности: для инженерных специальностей не менее 3 лет, для сотрудников профильной сферы - от 5 и более.

При подаче документов на оформление лицензии важно, чтобы это были представители инженерных профессий с непросроченными удостоверениями.

Оборудование. Оно должно полностью соответствовать минимальному списку, предложенному министерством. Наличие приборов и их исправность подтверждается прилагаемой документацией. Соискатель также должен предоставить договоры на техническое обслуживание оборудования или доказать наличие соответствующих специалистов в штате компании.

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