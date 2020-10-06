Упаковка крупногабаритного груза по технологии Фастпэк

Компания Фастпэк сотрудничает с крупными российскими предприятиями, которые заинтересованы в оказании качественных услуг по упаковке крупногабаритных грузов и консервации строительных объектов. Представленная компания также оказывает помощь по внедрению новых технологий. Сотрудники прикладывают усилия, чтобы облегчить и максимально упростить процесс внедрения новых упаковочных материалов. Во внимание принимаются особенности продукции, габариты, условия хранения, маршруты доставки.

Главная задача – обеспечение сохранности и защиты изделий от неблагоприятного воздействия внешних факторов:

атмосферных осадков;

ветровых нагрузок;

ультрафиолетового излучения;

температурных колебаний;

пыли и грязи.

Упаковка крупногабаритного груза проводится с использованием прочных материалов. Компания обеспечивает заказчика необходимыми технологическими картами, разработанными под определенные задачи. Также предоставляются в комплекте с другими бумагами разрешения установленного образца, сертификаты. Сотрудники Фастпэк проводят на месте детальное обучение персонала заказчика. Полученные теоретические знания и практические навыки помогают самостоятельно упаковывать крупногабаритные грузы непосредственно на предприятии, независимо от региона. Воспользоваться услугами могут клиенты из любой точки России. Гарантируется оперативный выезд и проведение тренингов.

Если вы хотите внедрить новую технологию упаковки на своем предприятии, то оставить заявку можно на сайте fastpack.me. Для заполнения будет предоставлена специальная форма. Укажите в ней контактный номер телефона или адрес электронной почты, чтобы сотрудники могли связаться с вами для обсуждения деталей. В назначенную дату и время представители компании прибудут на место, чтобы провести обучение среди персонала. Внедрить технологию и подобрать подходящие материалы, аксессуары, специальное оборудование.

Преимущества упаковки негабаритных грузов в ПВД пленку

Для упаковки грузов, оборудования, спецтехники компания использует разные виды материалов. Спросом пользуется термоусадочная пленка, для производства которой используется прочный полиэтилен. Это современный полимер, который при нагревании усаживается. Это обеспечивает плотное прилегание к изделию. Использование этого материала имеет множество преимуществ, поэтому он пользуется спросом:

упакованные грузы можно как хранить, так и перевозить в широком температурном диапазоне (упаковка не утрачивает первоначальных характеристик при температуре от -40 до +50 градусов Цельсия);

небольшой удельный вес пленочного покрытия, поэтому не увеличиваются габариты и общий вес упакованных изделий;

сравнительно простой процесс упаковки;надежная защита от негативного воздействия внешних факторов;

герметичность, что исключает проникновение влаги;

универсальность, так как материал подходит для упаковки грузов разных габаритов и веса;возможность самостоятельного использования пленки после прохождения обучения.

Еще один плюс – посредством современных технологий печати на поверхность пленки можно наносить любые графические и текстовые изображения. Это дополнительный источник рекламы, который позволяет продвигать как торговую марку, так и отдельную компанию. Качественно упакованные товары формируют положительный имидж поставщика, так как изделия прибывают в чистом виде. При любых погодных условиях сохраняются первоначальные свойства.