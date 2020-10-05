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На что обращать внимание при выборе и покупке УЗИ сканера?

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Врачи борются за улучшение и продление жизни пациентов посредством диагностики заболеваний на ранней стадии.

Сегодня многие болезни, которые раньше звучали как приговор, поддаются лечению. Врачи борются за улучшение и продление жизни пациентов посредством диагностики заболеваний на ранней стадии. В этом им помогает современное медицинское оборудование, в частности, УЗИ-аппараты. Они относятся к популярной категории медицинского техники, которая используется в медицинских учреждениях разного типа:

- специализированные клиники;
- санатории;
- курортно-оздоровительные учреждения;
- ветеринарные клиники.

Область применения аппаратов для ультразвукового исследования обусловлена тем, что врач может получить информацию о протекании болезни, общем состоянии пациента. Современные модели отличаются функциональностью, простотой в использовании, точность получаемых данных. Окупаемость составляет от полугода. Но добиться таких результатов можно только при условии правильного выбора оборудования.

Сегодня можно купить УЗИ сканер для любых целей и задач. Для начала нужно определиться с типом устройства:

- стационарное;
- мобильное.

Стационарные модели могут использоваться только в условиях диагностических кабинетов, так как для полноценной работы требуется подключение к электрической сети. Устройства отличаются габаритными размерами, широким функционалом. Если планируется оказание услуг на выезде, то лучше приобрести мобильные агрегаты. Они отличаются небольшим весом и компактными размерами. Поэтому могут использоваться для диагностики в машинах скорой помощи, на дому. К преимуществам стоит отнести доступную цену.

Где выгоднее покупать оборудование?

При покупке оборудования для долгосрочного использования нужно учитывать статус продавца:

- производитель;
- эксклюзивный дистрибьютор;
- дилер;
- авторизованный дистрибьютор.

Каждая из перечисленных компаний предлагает сервисные возможности, техническую, квалификационную базу. Надежнее сотрудничать с компаниями, которые имеют сеть авторизованных сервисных центров. При возникновении неполадок в работе сканеров можно обратиться за профессиональной помощью. Своевременное техническое обслуживание – гарантия бесперебойной работы УЗИ-сканеров.

Технические характеристики

Оценивать нужно технические характеристики аппаратов. Один из параметров – наличие цветного допплера. В этом случае агрегат может использоваться для выполнения исследований сердца. Сосудов, так как на цветном снимке можно рассмотреть кровоток, детали строения внутренних органов. От типа датчиков, идущих в комплекте, зависит спектр проводимых методов УЗИ. Если по заводу не предусмотрены датчики, то можно купить и установить дополнительно. Но это увеличит бюджет. Заранее нужно уточнить, можно ли технически модернизировать УЗИ-аппараты. Совместимость дополнительного оборудования с установленным программным обеспечением.

При выборе устройства для проведения ультразвукового исследования нужно заранее определиться с типом проводимых работ. Нужно смотреть в перспективу, например, при расширении спектра оказываемых услуг целесообразно покупать многофункциональные модели. Но нет смысла переплачивать за технически сложную конфигурацию, если отдельные опции будут не востребованы.

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