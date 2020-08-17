В следующем сезоне еврокубков будут действовать новые ограничения

Лига чемпионов и Лига Европы в новом сезоне пройдут с учетом новых ограничений. Решение об их утверждении УЕФА приняло в связи со сложной экономической ситуацией, сложившейся в Европе, сообщили в футбольной ассоциации.

Клубы обязуются уведомить УЕФА об ограничениях местных властей за два дня до жеребьевки. В случае отсутствия такой информации ограничения будет руководствоваться собственной и сможет засчитать клубу поражение, если он не выйдет на поле.

Технический проигрыш присудят команде также, если она не предоставить альтернативный вариант проведения встречи на нейтральном поле в случае ограничений на въезд в страну. Жесткие меры будут приняты и к тем сборным, которые предоставят неточные данные о местных требованиях и не смогут играть.

Напомним, из-за приостановки еврокубков в нынешнем сезоне матчи проходят в формате «Финала восьми». Четвертьфиналы Лиги чемпионов стартовали 12 августа, а уже с 18 августа начнутся полуфиналы. Для многих бетторов эти встречи – отличная возможность испытать себя и заключить пари на своих фаворитов. А с сервисом с промокодами бет Код сделать этом можно с большей выгодой для себя. Бонусы позволят расширить свои возможности, к тому же получить их очень просто, достаточно зарегистрироваться и внести первый депозит.