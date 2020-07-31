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Мария Фурсова: Салон красоты Chisla – самый успешный проект в Санкт-Петербурге

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Мария Фурсова, основатель салона красоты Chisla.

Мария, добрый день.

– А почему именно салон красоты?

– Это было ровно два года назад. Я сидела на даче, читала что-то про Серебряный век, про стиль, архитектуру и атмосферу. Решила, что надо начать с малого. Находила эту нишу свободной, от качественного и фундаментального подхода. Мне не хотелось конкурировать с салонами «У Марии» или с салонами красоты с названием «Салон красоты», я хотела подойти к делу так, чтобы мои клиенты не видели никаких конкурентов моему бизнесу. Уникальность и подход – два главных слова.

– И чем же вы уникальны? Что вы взяли из Серебряного века?

– А вот тут и есть наша главная «фишка». Мы не просто салон красоты – мы нечто большее. Мы клуб, в котором участвуют наши клиенты. У нас проводятся вечера прозы и поэзии, мы собираемся вокруг наших основных интересов – истории, литературы, искусства в целом. Я за одну ночь придумала название, я несколько ночей рылась в старых архивах газет, выискивая крупицы информации, которые в дальнейшем стали нашей идентичностью. Нашла французскую периодику для наших эмигрантов под названием «Числа» – оттуда и наше Chisla. С дизайнером продумали проект, концепцию, соединили все идеи в одну, чтобы произошла синергия, которая с первого взгляда, с первого шага в нашем салоне резонировала бы с нашим клиентом.

– Не могу не спросить, а как вы пережили глобальную эпидемию? Как ковид повлиял на ваши планы?

– До пандемии в моём салоне и так выполнялись все меры предосторожности, поскольку начало пандемии Ковид-19 совало с сезонной эпидемией гриппа. Конечно, это был большой шок для моих сотрудников – закрытие салона на неопределённое время. Людям тяжело жить в неизвестности, когда не знаешь, что будет завтра.

– А какие меры вы приняли к открытию? Теперь мир не будет таким, как раньше.

– К открытию я по максимуму снабдила каждый кабинет (каждый гость обслуживается в моём салоне в отдельном кабинете, что минимизирует риск заражения от кого-либо) рециркуляторами и дезинфекторами. Каждый сотрудник максимально экипирован СИЗ.

Я слышала, что некоторые салоны не выдержали разрушающего удара пандемии, это очень печально. Я от души желаю всем коллегам по цеху скорее восстановиться и встать на прибыльные рельсы.

– Ну вы себе доказали что-то?

– Да! Мария Фурсова себе доказала. Мне 32 года, я для этого бизнеса молода, но у меня получилось привлечь на первом этапе лучших специалистов северной столицы, за что я им крайне благодарна, что они поверили в мой проект. У меня получилось составить команду, которая прошла сквозь кризис, которая смогла выйти на удовлетворительную валовую прибыль. Другого примера такого успешного салона в Питере нет.

– Предлагаю блиц. Какой должна быть женщина?

– Тёплой, дарящей комфорт и спокойствие, а главное – мудрой.

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