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Можно ли получить отсрочку по банковским кредитам по причине коронавируса?


© Фото: Алексей Куденко / РИА «Новости»

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Учитывая ситуацию, которая сложилась в последнее время во всём мире, многие люди заметили существенное ухудшение своего финансового и материального положения. Ещё более усугубляется ситуация у тех, кто брал кредиты в банках. Отсюда вопрос – можно ли в связи с коронавирусом получить отсрочку по кредитам?

Наиболее пострадавшей частью населения стали те, кто из-за пандемии потерял свою работу, или те, у кого заработная плата существенно сократилась из-за изменения трудовых обязанностей. В категорию людей, у которых материальное положение ухудшилось, попали и те, кто не успел до наступления пандемии вернуться домой из-за границы. Именно в это время большой популярностью стали пользоваться услуги по микрозайму, подробная информация на mickrozaim.ru официальной площадке.

Итак, попробуем разобраться в ситуации:

– Банк ВТБ, учитывая сложившуюся ситуацию, предлагает отсрочку платежей по кредитам на три месяца. Такая возможность предоставлена тем, кто в данный момент находится в тяжёлом финансовом положении или на больничном.

– Центробанк дал рекомендации банкам о реструктурировании кредитов и не начислении штрафов и пени по просрочкам.

– Также предоставляется отсрочка по налоговым и страховым выплатам по распоряжению главы представительства РФ Михаила Мишустина.

Такие возможности предоставляются не только по причине пандемии. Банки России и ранее занимались формированием программ помощи кредитуемым, допуская возможность отсрочки платежа по кредиту.

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