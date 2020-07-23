«Золотой мяч» отменён впервые в истории

Паскаль Ферре, главный редактор журнала France Football, назвал причины отмены награждения в этом году:
– Последние события сделали 2020 уникальным годом, поэтому его нельзя рассматривать под обычной призмой. Если появились сомнения относительно правильности проведения подобных наград, от них лучше отказаться.
– Помимо спортивного признания, «Золотой мяч» продвигает и другие ценности – солидарность, толерантность и образцовость.
– Кандидаты на звание лучшего футболиста находятся в разных условиях из-за пандемии. Одни из них уже досрочно закончили сезон, а другим предстоит сыграть немало официальных матчей.
– Сами противостояния проходят в нестандартной обстановке для футболистов. На стадионах нет болельщиков, что сказывается на результатах.
– Новостной фон забит другими приоритетными вопросами, поэтому члены жюри могут более пристально следить за чрезвычайными ситуациями, а не событиями из мира футбола.
– Нельзя нанести ущерб безупречной репутации «Золотого мяча», поэтому гораздо безопаснее взять перерыв.
В качестве альтернативы в конце 2020 года France Football соберёт «Команду мечты». Специальное жюри выберет 11 футболистов из предложенного редакцией списка.
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