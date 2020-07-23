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«Золотой мяч» отменён впервые в истории


© Фото: Peter Sabok / COOLMedia / NurPhoto via Getty Images

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Организатор награды «Золотой мяч» France Football отказался от вручения титула лучшего футболиста в 2020 году. Церемония берёт начало с 1956 года, и каждый год приз находил своего обладателя.

Паскаль Ферре, главный редактор журнала France Football, назвал причины отмены награждения в этом году:

– Последние события сделали 2020 уникальным годом, поэтому его нельзя рассматривать под обычной призмой. Если появились сомнения относительно правильности проведения подобных наград, от них лучше отказаться.

– Помимо спортивного признания, «Золотой мяч» продвигает и другие ценности – солидарность, толерантность и образцовость.

– Кандидаты на звание лучшего футболиста находятся в разных условиях из-за пандемии. Одни из них уже досрочно закончили сезон, а другим предстоит сыграть немало официальных матчей.

– Сами противостояния проходят в нестандартной обстановке для футболистов. На стадионах нет болельщиков, что сказывается на результатах.

– Новостной фон забит другими приоритетными вопросами, поэтому члены жюри могут более пристально следить за чрезвычайными ситуациями, а не событиями из мира футбола.

– Нельзя нанести ущерб безупречной репутации «Золотого мяча», поэтому гораздо безопаснее взять перерыв.

В качестве альтернативы в конце 2020 года France Football соберёт «Команду мечты». Специальное жюри выберет 11 футболистов из предложенного редакцией списка.

Материал подготовлен редакций информационного ресурса ВсёПроСпорт.

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