Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете ставок на зрелищно-развлекательные мероприятия

На информационно-спортивном ресурсе «БР» появилась новость, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит запрет ставок на зрелищно-развлекательные мероприятия. В случае принятия закона, букмекеры смогут принимать только спортивные ставки и заключать пари на скачки.

«Существенно сокращён перечень мероприятий, в отношении которых в букмекерских конторах могут заключаться пари. Теперь это исключительно спорт. Дополнительно предусмотрены целевые отчисления со ставок на иностранный спорт, которые будут направляться на развитие детско-юношеского спорта. Размер и порядок будут определять правительство и Минспорт», – заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

Кроме того, источник делает акцент на том, что законопроект вводит запрет ставок на исход лотерей и на такие события, исход которых зависит от организаторов и участников азартных игр.

«Установлен запрет на совмещение деятельности букмекерских контор и деятельности тотализаторов, которые теперь организовывают пари исключительно на испытания лошадей», – заявил Сергей Жигарев.

Также законопроект обяжет букмекеров, не имеющих банковскую гарантию исполнения обязательств перед игроками в размере более 500 млн рублей (букмекеры, которые получили лицензию до 2010 года), в течение одного года после вступления в силу закона переоформить свою лицензию.

Документ вводит обязательство для букмекеров заключать договор о целевых отчислениях со спортивными лигами и федерациями, при этом спортивные организации не вправе отказать БК в заключении такого договора.

Кроме того, законопроект уточняет порядок приостановки и аннулирования букмекерской лицензии. Так, букмекерская лицензия может быть приостановлена в случае неуплаты букмекером целевых отчислений, и, если в течение десяти дней БК не устранит нарушение, лицензию могут аннулировать.



Также букмекерская компания может лишиться лицензии, если в течение полугода не осуществляла букмекерскую деятельность.