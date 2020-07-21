Число заболевших коронавирусом хоккеистов «Авангарда» увеличилось до 18 человек

На спортивно-информационном ресурсе «Метарейтингс» появилась эксклюзивная новость. Сообщается, что число заболевших коронавирусной инфекцией хоккеистов омского «Авангарда» увеличилось до 18.

Кроме того, в «Авангарде» выявлено немало случаев заражения COVID-19 среди персонала клуба. О точном количестве заболевших представителей «Авангарда» пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что коронавирусом в «Авангарде» заболели не менее десяти хоккеистов, имена которых не называются.

В сезоне-2019/20, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, «Авангард» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 83 очка в 62 матчах «регулярки». В плей-офф омская команда вылетела в первом раунде, уступив «Салавату Юлаеву» (2-4).