Рассказываем, как на 888 Покер играть онлайн

Для того, чтобы на 888 Покер играть онлайн, необходимо иметь представление о главных аспектах рума. В этой статье мы резюмируем основные преимущества рума и расскажем необходимые нюансы для начала покерной карьеры в комнате.

Игровой клиент для ПК

Наиболее стабильная игра в руме возможна через десктопный клиент 888 Покер. Софт является абсолютно бесплатным и распространяется через официальный сайт рума. Чтобы его скачать, воспользуйтесь следующей инструкцией:

1. Зайдите на официальную страницу комнаты 888play.ru.

2. Если у вас нет личного аккаунта, то пройдите процедуру регистрации, нажав на кнопку «Зарегистрироваться» и заполнив анкету, указав реальные личные данные. Очень важно указать реальные данные, поскольку в дальнейшем потребуется их подтвердить, без чего нельзя будет сделать кэшаут.

3. По завершению регистрации вам станет доступна кнопка для скачивания файла-установщика игровой программы.

4. По завершению загрузки запустите файл установщик и укажите настройки установки клиента (язык, путь, ярлыки). Если в ваши планы входит использование стороннего софта для сбора игровой статистики, то выбирайте английский язык, потому что софт не от разработчиков рума заточен под английский язык, и с другими работает неправильно, выдавая ошибки и вылетая.

5. Дождитесь окончания установки, запустите клиент при помощи ярлыка.

Далее вам станут доступны все инструменты рума для игры в покер.

Веб-версия рума

Если вы по каким-то причинам не можете скачать клиент, то можете воспользоваться веб-версией рума, доступная в любом браузере с поддержкой Flash-анимации. Есть несколько нюансов игры через браузер, а именно:

– Есть возможность игры только в Холдем.

– Отсутствует игровой чат.

– Нет истории сыгранных рук.

Кроме этого, все остальные функции рума доступны. Зайдите на официальный сайт рума и нажмите «Начать игру».

Поощрения для новичков

Одним из главных преимуществ рума является бездепозитный бонус, который позволяет начать карьеру в покере совершенно без дополнительных взносов. Каждый новый пользователь получает возможность активировать бонус в 88 долларов, для этого необходимо соблюсти два требования:

– Это должен быть первый аккаунт в руме.

– Обязательно пройти процедуру верификации.

Как только вы подтвердите свою личность, вам сразу начисляется бонус, который имеет следующий вид:

– 8 долларов выплачивается сразу на счет игрока.

– 80 долларов необходимо отыграть частями по 8 долларов.

Первое поступление начисляется в виде 7$ турнирными билетами и 1$ на кэш игры. Для получения следующей части бонуса нужно отыграть 250 очков рейка за каждую. Т.е. отыграть бонус не так-то просто, однако это мотивирует играть больше и даёт опыт постоянной игры в руме.

Кроме бездепозитного бонуса, 888 Покер предлагает бонус за первый депозит. Бонус может варьироваться, в зависимости от промокода. Например, для получения моментального бонуса в 10 долларов за первый взнос, необходимо активировать промокод 10PLUS. Минимальная сумма взноса 10 долларов.

Другой промокод WELCOME100 позволяет получить до 100% бонуса за депозит (сумма поощрения составляет до 800 долларов). Поощрение начисляется частями по 10 долларов, для получения каждой из которых необходимо отыграть 100 очков рейка.

Таким образом, на 888 Покер играть онлайн можно как совсем без начальных денег, так и многократно увеличив свой стартовый капитал.