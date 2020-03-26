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Электрический и биокамин: в чем разница?

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15 Июля 2020, 15:54

Что может быть приятнее, чем сидеть вечером на любимом кресле или диване и созерцать пламя костра? Однако установка классического камина требует обустройства дымохода и разрешения соответствующих инстанций. Этого не так легко добиться, если проживаешь в квартире многоэтажного дома. И здесь на помощь приходят камины, работающие от электросети или на биотопливе.

Виды и достоинства электрокаминов

 

Перед тем как купить электрический камин, обратите внимание на основное отличие от других типов – отсутствие настоящего пламени. Для достижения правдоподобного эффекта используют кусочки ткани, пластик, парогенераторы, специальные экраны и подсветку. Огонь может имитироваться:

1. Полосками ткани. Они приводятся в движение с помощью электрического вентилятора и освещаются лампой. Вместо настоящих дров используются макеты.

2. Отражателем. Он монтируется под муляж дров, изготовленный из пластмассы. Пламя в этом случае не что иное, как отблески отражателя, проецируемые на заднюю стенку камина.

3. Жидкокристаллическим монитором. Здесь все хорошо и натурально, но под углом изображение выглядит плоским и тёмным.

4. Паром и галогеновыми лампами. Свет лампочек отражается в мельчайших частичках пара. Такое пламя выглядит очень натурально.

5. Opti-Myst. Технология похожа на предыдущий вариант. Однако пар получается холодным, для чего используется ультразвуковой парогенератор. Такой камин сочетает в себе две функции: обогревающего устройства и увлажнителя воздуха.

Дорогие модели оснащены также звуковым сопровождением потрескивающих дров и распространяют аромат тлеющих поленьев.

Камины, имитирующие пламя, способны работать от дистанционного пульта в трёх режимах: только подсветки, обогрева мощностью 1 кВт (до 10 м2) и 2 кВт (до 20 м2). Для подключения достаточно подсоединить их к электросети, воткнув вилку прибора в ближайшую розетку.

Как работает биокамин?

 

Если вы желаете лицезреть настоящее пламя, то лучше купить напольный биокамин или другие его разновидности. Такое устройство оснащено резервуаром, в который наливается жидкое биотопливо (очищенный спирт).

Биокамины выпускаются разных размеров и форм. В связи с тем, что многие модели не предусматривают подключения к электросети, они становятся незаменимыми для создания уюта в помещениях, в которых возможны перебои с электроснабжением, или оно отсутствует вовсе.

Хотя такие камины выполняют преимущественно декоративную функцию, крупногабаритные модели способны обогревать окружающее пространство весьма эффективно, выделяя 1,5-3 кВт тепловой энергии в час и расходуя в среднем 0,5 л спирта.

Главная особенность биокаминов – их экологичность, так как биотопливо не образует при сгорании токсичных веществ.

Достоинства электро- и биокаминов

 

Подобное оборудование обладает следующими достоинствами:

– отсутствие сажи, копоти и золы;

– нет необходимости в заготовке дров и угля;

– возможность монтажа в помещениях, где нет вытяжек и дымохода;

– бесшумная работа;

– расслабляющий и успокаивающий эффект.

Эти камины при правильной эксплуатации пожаробезопасны, а разнообразие их форм и расцветок позволяют подобрать подходящую модель к любому стилю интерьера, начиная от классики и заканчивая современными.

В магазине можно купить как сам очаг, так и его декоративную обшивку – портал. В первом случае очаг встраивается в стену или декорируется любым другим способом, а если приобретается полный комплект (очаг + портал), то достаточно занести его в дом, поставить на пол или повесить на стену и зажечь.

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