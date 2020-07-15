Интересные факты о Венгерской мангалице

Среди домашних животных встречается много необычных пород. У свиней это – венгерская мангалица, которая имеет необычный шерстяной покров, напоминающий овечку. Данная порода может жить на улице или в домашних условиях. Появившись почти два века назад, эти свинки не потеряли актуальности и до настоящего времени.

Особенности породы

Вокруг венгерской мангалицы ходит немало удивительных фактов. А нетипичная внешность свинок только подогревает к ним интерес. Среди таких фактов можно выделить:

– Густой шерстяной покров этих хрюшей позволяет им не только быть защищенными от холода, но и хорошо чувствовать себя в тёплое время года. Шерстяной покров в летнее время обеспечивает им защиту от кровососущих насекомых.

– Цвет шерсти на протяжении жизни может меняться много раз. Причины его изменения могут быть разные: пищевой рацион, возрастные изменения, условия содержания, внешние условия, тип почвы в том месте, где живут эти свинки.

– Признаком данной породы является тёмное пятнышко, которое расположено у них за ухом и носит название «пятно Вельмана».

– При правильном содержании и кормлении свинки мангалицы могут прожить 20 лет. Их содержание в помещении требует постоянной уборки и смены подстилки. У животного должна быть возможность свободного выгула.

– Чистокровные хрюши стоят дорого. По этой причине покупателю часто стремятся продать поросят, которых вывели при скрещивании мангалицы с другими породами. Они не обладают нужными качествами, которые ценятся в этих свинках. При выборе продавца рекомендуют ознакомиться с его репутацией, отзывах о нём в сети, изучить подробно информацию о нём (сколько лет занимается разведением породы, в каких условиях содержатся хрюшки и прочее).

– Свинки мангалицы любят свободу, им нужно место для выгула. Данное качество чуть не стало причиной исчезновения породы. Когда во второй половине 20 века по этой причине, от её разведения стали отказываться. Тогда поголовье хрюшек значительно сократилось. Но сейчас эти свинки стали вновь востребованы. Их с удовольствием заводят в качестве домашних питомцев, так как они общительны, любознательны и не проявляют агрессию.

Венгерская мангалица является одной из самых необычных пород хрюшек. Её уникальная внешность, благодаря которой свинок можно спутать с овечками, привлекает любителей этих животных. Сегодня интерес к этой породе вновь проявляется и остаётся надеяться, что он не угаснет.