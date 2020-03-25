Светлана Радионова: Росприроднадзор устанавливает виновных в загрязнении акватории Волги для компенсации ущерба

Загрязнение акватории Волги было обнаружено сотрудниками Росприроднадзора, возглавляемого Светланой Радионовой, в первый день лета. Речь идёт о 600 кв.м. площади поверхности реки, затянутой нефтяной плёнкой. По делу о разливе нефтепродуктов ведется административное расследование. Межрегиональное управление ведомства по Мордовии и Нижегородской области устанавливает виновных в происшествии. Радионова Светлана Геннадьевна держит ситуацию на особом контроле.

Оперативное расследование на месте ЧП

1 июня специалистам Службы по надзору поступило сообщение из Городецкого района Нижегородской области России. Как сообщалось, рядом с береговой полосой Горьковского водохранилища было обнаружено частично затонувшее судно и масляное пятно на поверхности воды.

Работа Службы по надзору в сфере природопользования началась в тот же день. Представители ведомства выехали на место происшествия. В 10 метрах от берега был найден наполовину затопленный буксир с поврежденным корпусом.

По предварительным данным, загрязняющим веществом стали нефтепродукты. Такие выводы сделали специалисты Росприроднадзора на основе:

– визуального изучения природного объекта (наличие масляной пленки на поверхности воды);

– присутствия запаха горюче-смазочных материалов на месте ЧП;

– локализации повреждения судна в районе машинного отделения.

Также сотрудники ведомства провели забор проб воды на наличие нефтепродуктов. На основании полученных результатов специалисты определят размер причиненного вреда водному объекту. Сейчас известно, что площадь нефтяного пятна составляет около 600 кв.м.

Федеральный проект «Оздоровление Волги»

Ведомство Радионовой Светланы Геннадьевны незамедлительно реагирует на сообщения о загрязнении крупнейшей реки России. Мероприятия по улучшению экосистемы реки осуществляются в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

Меры по реализации проекта включают:

– строительство и модернизацию комплексов очистных сооружений, расположенных на берегах Волги;

– ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде р. Волга, что позволит снизить риски экологических катастроф и улучшить жизненные условия для населения;

– подъём и утилизацию затонувших судов.

Таким образом предполагается в три раза сократить объёмы сбросов загрязненных сточных вод в акваторию Волги. Программа по оздоровлению рассчитана на срок до 2024 года.

«Долгие годы проблемы пытались решать точечно», – рассказала Светлана Геннадьевна Радионова, отметив, что назрела необходимость решать проблему при помощи комплексного подхода.