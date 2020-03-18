Павел Ливинский: Компания «Россети» выплатит рекордные дивиденды инвесторам

1 июня 2020 года состоялось годовое Общее собрание акционеров холдинга «Россети». По итогам встречи компания одобрила выплату дивидендов держателям акций ПАО «Россети» на сумму 23 млрд рублей.

«Россети» подстегнули интерес инвесторов

На годовом собрании акционеров был окончательно утверждён план по выплатам дивидендов за 2019 год. Общая сумма стала рекордной за всю историю компании. С учётом промежуточных дивидендов за 1 квартал 2019 года объём выплат за 2019 год составит 23 015 509 тыс. рублей.

По словам Павла Ливинского, увеличения дивидендных выплат удалось добиться благодаря активной работе холдинга по повышению операционной эффективности и инвестиционной привлекательности.

Глава ГК «Россети» Павел Анатольевич Ливинский считает закономерным рост интереса к компании среди инвесторов.

«Наши инициативы позволили заложить крепкий фундамент для формирования дивидендов. Решение о выплате рекордных 23 млрд рублей акционерам по итогам работы компании «Россети» в 2019 году свидетельствует о правильности заданного курса», – отметил он.

Повышенный интерес инвесторов, по мнению Ливинского, стал результатом поступательного развития компании в финансово-экономическом и производственном плане.

Павел Ливинский сообщил, что руководители и сотрудники из года в год успешно справляются с решением поставленных задач: происходит внедрение современных разработок в сфере электроэнергетики на всех этапах производственного процесса, расширение регионов присутствия компании, сокращение расходов и увеличение чистой прибыли за счёт повышения эффективности работы компании.

«Всё это в конечном итоге приводит к уверенному росту доходности для держателей акций группы компаний “Россети”», – заключил Павел Ливинский.

Павел Анатольевич Ливинский — глава ПАО «Россети»

Ливинский Павел Анатольевич возглавляет группу компаний «Россети» с 2017 года. Компания является мировым лидером в электроэнергетике и придерживается клиентоориентированной политики с соблюдением высоких стандартов безопасности и качества электроснабжения.

Руководитель «Россетей», проработавший много лет в сфере энергетики, выступает за введение инновационных технологий в производственный процесс. Павел Анатольевич стремится сделать услуги холдинга максимально качественными и доступными, с этой целью «Россети» активно внедряют цифровые технологии и дополнительные сервисы для потребителей.