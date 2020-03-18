Официальный сайт ПокерДом – надёжный и проверенный ресурс рума

Статья посвящена сайту рума ПокерДом, его преимуществам и приоритетам, возможностям клиента и приложения рума, а также доступности игр и турниров комнаты.

Что вам может предложить официальный сайт ПокерДом

Чем отличается официальный сайт ПокерДом от остальных и в чём его преимущества? Это прежде всего:

– Честная конкуренция. Принцип честной игры за столами ПокерДом превыше всего. Служба безопасности комнаты тщательно проверяет все аккаунты и блокирует учётные записи мошенников.

– Запрещён дополнительный софт. Любой посторонний софт здесь запрещён, поэтому вы можете быть уверены, что оппоненты принимают решение самостоятельно и ни у кого нет нечестных преимуществ.

– Игра без ботов. Боты за столами появится не могут, рум внимательно за этим следит, поэтому вы всегда играете только против реальных игроков.

Регистрация и верификация аккаунта на сайте ПокерДом

Чтобы приступить к игре на реальные деньги необходимо зарегистрироваться и пройти верификацию личности. Для начала поговорим о регистрации:

1. Перейдите на официальный сайт рума https://pokerdomspro.org/ и нажмите кнопку «Регистрация». В появившейся форме впишите логин и пароль, а также укажите адрес электронной почты и выберете валюту для игры.

2. Согласитесь с условиями соглашения и правилами рума и подтвердите, что вам исполнилось 18 лет.

3. Подтвердите адрес почты, перейдя по ссылке в письме.

Верификация

Каждый игрок должен пройти обязательную процедуру проверки личности. Это сделано с целью выявления мошенников, препятствию мультиаккаунтинга и недопущению несовершеннолетних пользователей к игре.

Чтобы её пройти, необходимо подтвердить адрес электронной почты, номер мобильного телефона, а также предоставить сканы некоторых личных документов, например, паспорта или водительских прав. Процедура проверки личности занимает несколько дней.

Доступные покерные дисциплины

После прохождения процедуры регистрации, вам станут доступны следующие покерные дисциплины:

– Техасский Холдем

– Омаха Хай и Хай-Лоу

– Открытый китайский покер «Ананас»

– 7-карточный Стад

– Разз

– 32-дро покер

– Бадуги

– Техас 6+

Турнирная сетка ПокерДом

ПокерДом может похвастаться широким выбором турниров на любой вкус, среди которых популярные форматы Sit&Go, WindFall, Шутаут, Фризаут, Кнокаут и прочие. В руме также доступны различные фрироллы с реальными призовыми фондами.

Среди популярных турниров можно выделить:

– Micro Cup of Online Poker – покерная серия с низкими бай-инами, но отличным призовым фондом в размере 4 000 000 ₽.

– Чемпионат России по онлайн покеру, где гарантия составляет 18 000 000 ₽, а турниры здесь представлены абсолютно разных уровней.

– Зимний Кубок – соревнование, приуроченное к зимним праздникам, с призовым фондом 26 000 000 ₽.

– Global Cup of Online Poker – серия игр с разнообразными бай-инами и гарантией в размере 40 000 000 ₽.

Клиент для ПК, мобильная и браузерная версия игры

ПокерДом предлагает своим игрокам разные возможности для игры:

– Вы можете скачать и установить удобный и функциональный клиент для компьютера или ноутбука. Для этого достаточно перейти на официальный сайт, скачать клиент, завершить установку и приступать к игре. Этот софт обладает рядом преимуществ, среди которых отличная графика, удобный и понятный интерфейс, большие возможности персонализации и быстрая работа приложения.

– Вы также можете начать игру в браузерной версии онлайн. Для этого вам не нужно ничего скачивать, вы сможете комфортно играть с любого девайса, а позже стереть историю браузера, если есть такая необходимость.

– Для тех, кто хочет всегда иметь покер под рукой, ПокерДом приготовил качественное приложение для смартфонов. Оно ничем не уступает клиенту для ПК и обладает теми же функциями и возможностями.

Преимущества клиента ПокерДом

Клиент ПокерДом обладает многими достоинствами. Вот лишь некоторые из них:

– Возможность мультитейблинга – игры одновременно за несколькими столами.

– Можно записывать сыгранные партии и возвращаться к их просмотру с целью анализа.

– Вы можете делать заметки касательно ваших оппонентов во время игры.

– Разнообразие фильтров, которые облегчают поиск нужных столов.

– Доступ к кассе и личному кабинету со всеми функциями.

– Большое количество настроек, помогающих как можно лучше персонализировать внешний вид игры.

– Онлайн-чат для общения с другими игроками.

– Круглосуточный русскоязычный саппорт.

– Возможность создавать приватные столы.

– Автоматическая докупка стека.

Сегодня вы многое узнали про официальный сайт ПокерДом, о том, какими достоинствами он обладает, как проходить процедуру регистрации и скачивать клиент, а также ознакомились с тем, что один из крупнейших румов в сети может вам предложить.