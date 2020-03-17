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Как оформить электронное ОСАГО в «Полис онлайн»

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11 Июня 2020, 15:45

Современный сервис Polis.online – это удобный сайт, где можно всего за пять минут оформить полис ОСАГО и другие важные документы. Даже новичок интернета сможет сделать себе электронный документ в считаные минуты. Пошаговая инструкция для пользователей сервиса:

1. Регистрация и оплата страхового полиса. В этом разделе указываются все необходимые данные и оплачивается страховка.

2. Теперь можно ездить по городу. Электронная копия полиса отправляется на е-мейл заказчика, который может предъявлять документ через смартфон.

3. Если вы никогда не сталкивались с тем, что страховка ОСАГО оформляется через интернет, то не переживайте, здесь невозможно сделать что-то неправильно.

Преимущества оформления через интернет

 

У сервиса «Полис онлайн» целый ряд плюсов:

– простое и удобное оформление, документ моментально придёт на почту, его можно увидеть через компьютер или смартфон;

– экономия денег благодаря большому ассортименту предложений на одно сайте;

– надёжность документа – полис, оформленный на сайте, имеет такую же силу, как и бумажный.

Зачем оформлять полис ОСАГО?

 

Сегодня каждый владелец транспортного средства не имеет права садиться за руль или покупать новую машину, пока не получит страховку. Это правило единое и действует для всех автолюбителей. Никаких исключений быть не может, страховка обязательная, и если она закончилась, следует продлить.

Благодаря сервису, вам не нужно тратить время в очередях и собирать кучу документов, теперь всё просто. Вы в комфортной обстановке без какой-либо спешки сможете выбрать наиболее выгодный полис и сделать всё не выходя из дома. Документ придёт на почту, по желанию его можно распечатать или сохранить на смартфоне, с которого его можно предъявлять.

Как выбрать страховую компанию

 

Перед тем, как оформить заявку на приобретение полиса, необходимо проштудировать предложения страховщиков. Каждый представитель даёт возможность воспользоваться калькулятором, что позволяет заранее просчитать цену документа и выбрать самую идеальную по цене компанию.

После того, как вы выберете самый подходящий полис, следует сделать следующие шаги. Перейдите на сайт компании, которая предоставляет полис, и пройдете регистрацию или авторизацию через социальную сеть. Самое главное, чтобы вы грамотно заполнили все поля, иначе сделка будет недействительной. После активации аккаунта на телефон придёт сообщение с паролем и логином для входа.

В процессе оформления вы выбираете один из двух вариантов: оформление нового полиса ОСАГО или продление старого. В документы так же, как и в бумажном аналоге, будут пункты, которые следует заполнить. Дальше производится заверение, проверка в АИС. После приходит письмо от страховой компании, которая предоставляет удобные способы оплаты. Вы оплачиваете и получаете электронную страховку. В будущем можно продлевать полис, на что уйдет всего несколько минут.

Источник: Polis.online

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