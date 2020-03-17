Константин Синцов: История развития турнира «Шахтёрская слава»

Бизнесмен Константин Синцов соучредил в Кузбассе турнир по вольной борьбе «Шахтёрская слава». Синцов реализует и другие инициативы для поддержки спорта в родном регионе.

Константин Синцов – соучредитель турнира «Шахтерская слава»

Константин Владимирович Синцов

Константин Владимирович Синцов – крупный бизнесмен и один из основателей группы компаний «Рустранском». В студенческие годы он активно занимался вольной борьбой, а когда ушёл в бизнес, принял решение поддерживать спорт в Кемеровской области, в частности в своём родном Кемерове. Синцов Константин стал одним из учредителей турнира по борьбе «Шахтёрская слава».

История развития «Шахтёрской славы» и её особенности

Бизнесмен и другие организаторы «Шахтёрской славы» изначально были заинтересованы в развитии спорта в регионе, так как именно здесь росли многие успешные российские борцы. Ежегодно, начиная с 2013 года, на соревнование со всего мира съезжаются участники-спортсмены в разных весовых категориях, а также гости, в том числе олимпийские чемпионы по этой дисциплине. Жители Кемерова любят турнир за его размах и зрелищность.

Синцов Константин Владимирович подчёркивает, что исход поединков зачастую предсказать невозможно. Так, например, в 2019 году на ковре встретились немецкий спортсмен Леон Герстенбергер и россиянин Дмитрий Зунтоев. Немец долгое время проигрывал всухую со счётом 0:8, однако в результате всё же победил, набрав целых 14 очков.

Константин Синцов и другие борцы отмечали, что зачастую молодые спортивные соревнования уже в течение нескольких лет после своего создания начинают терять гостей и участников – из-за этого впоследствии падает и качество проведения самих мероприятий. Однако «Шахтёрская слава» с каждым годом становится масштабнее и разнообразнее. Кроме того, её участники мотивированы ценными призами, такими как автомобиль Toyota Corolla и медаль из чистого золота.

Для организаторов «Шахтёрской славы» также очень важно налаживать культурный обмен между спортсменами и гостями соревнования. Так, представители разных государств выступают с танцевальными и музыкальными номерами, чтобы познакомить Кузбасс со своими традициями и культурой. Благодаря дружелюбию и гостеприимству жителей Кемерова иностранные борцы продолжают приезжать на турнир каждый год.

Другие спортивные инициативы Константина Синцова в Кемерове

Константин Владимирович Синцов окончил в Кемерове школу №49. Юный борец замечал, что в ней не было условий для проведения полноценных тренировок по вольной борьбе, поэтому подготовка к участию в масштабных соревнованиях была проблематичной. Уже став успешным предпринимателем, он решил создать нужные условия для детей в стенах родной школы. При поддержке бизнесмена и губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева был открыт спортзал, оснащенный новейшим оборудованием для занятий вольной борьбой, в том числе специальными тренажерами, коврами, медкабинетом, тренерской комнатой, душевой и санузлами.

Константин Синцов также построил отдельный спортивный комплекс, который позволяет ученикам тренироваться в тёплое время года на открытом воздухе. Теперь на территории учебного заведения также располагаются волейбольная и баскетбольная площадки.