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Розовые вина – утончённая универсальность


© Фото: pixabay.com

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До недавнего времени розовые вина были незаслуженно обделены вниманием. О причинах такой несправедливости можно рассуждать долго.

Может, виной тому недостаточное количество информации, а может – стереотип о «неполнотелости» розовых сортов. Вместе с тем вину розовому можно смело давать звание универсального напитка. На фоне белых и красных сортов, выбор которых продиктован целым ворохом критериев, розе одинаково хорошо пьётся и в жару, и в холод, гармонично сочетается с любыми блюдами – от мяса до салатов. Также подходит для абсолютно любых целей – от романтического пикника до светского раута.

Как выбрать хороший розовый напиток

 

Мода на розовые вина была введена с лёгкой руки одной из самых романтичных наций – французов. Именно Франция, а точнее – Прованс, считается родиной популярного сегодня розе. Несмотря на большое количество марок, все розовые вина объединяет общая тенденция – «ягодность» и универсальность. В остальном розе различных регионов обладает своим особенным характером, учёт которого поможет максимально точно попасть в требуемое настроение.

Основной и самый простой критерий выбора розовых вин – их цвет. Мнение о том, что светлые оттенки – признаки разбавленности водой, в корне ошибочны. На самом деле закономерность следующая: хочется более лёгкого вина – выбирайте розе побледнее, ищете яркости и насыщенности – смело берите яркие образцы.

Ещё один немаловажный фактор – возраст вина. Розовые сорта рекомендуется пить молодыми – с течением времени они теряют свою свежесть и «ягодность», во вкусе могут появляться кислые ноты, а цвет из нежно-розового или лососевого может превратиться в рыжеватый.

Сортовая палитра

 

На цвет розового вина непосредственное влияние оказывает используемый в процессе производства сорт винограда. Для классического «розового виноделия» характерны три основных виноградных сорта – Каберне Совиньон, Сира и Мерло. Но этот список может расширяться в зависимости от региона производства. Так, французы нередко использует для создания розовых (особенно игристых) вин Пино Нуар. Для создания уникальной цветовой палитры используется также Гренаш или Кареньяно.

Итальянцы для своего розато предпочитают сорт Пино Гриджио, в состав аргентинских розовых вин нередко идет Мальбек, а на этикетках австралийский образцов вместо классической Сиры можно встретить упоминание о её брате – сорте Шираз.

Культура употребления

 

Тёплое розовое – не самый лучший вариант. Этот сорт рекомендуется пить охлажденным, причём, чем светлее вино, тем ниже рекомендуемая температура подачи. Лёгкое Пино Гриджо лучше всего раскрывает свою палитру при температуре 6-8 градусов. Насыщенные испанские или чилийские образцы более теплолюбивы – их подают слегка охлажденными до 12-14 градусов. Посуда для розе не отличается какой-либо оригинальностью. В данном случае подойдут стандартные бокалы тюльпанообразной формы объёмом до 400 мл.

В вопросах гастрономических сочетаний розе славится своей универсальностью. Благодаря своей структуре оно прекрасно сочетается с мясными и рыбными блюдами, птицей, салатами. Не стоит забывать и об универсальном тандеме вина с фруктовыми нарезками или сырами. Такая «податливость» розовых вин делает их оптимальным выбором, лишая необходимости траты времени на подбор «правильного» с точки зрения сочетаемости напитка.

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