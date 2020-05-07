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Девелоперская компания «Унистрой» – лидер среди застройщиков в Татарстане

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Компания использует передовые технологии строительства, сотрудничая только с проверенными и надёжными поставщиками.

Девелоперская компания «Унистрой» на сегодняшний день считается состоявшимся лидером рынка недвижимости регионального значения, расширяя территорию своей деятельности до федеральных масштабов. Представляя свои жилые комплексы на рынках первичной недвижимости республик Татарстан и Башкортостан, а также Самарской области, компания вошла в ТОП-30 надёжных застройщиков России.

За 23 года безупречной работы на рынке недвижимости компания «Унистрой» стала примером успешной модели ведения девелоперского бизнеса в России: выход двух жилых комплексов в финал престижной премии Urban Awards, около 1,9 млн введенных в эксплуатацию жилых площадей и более 28 000 обеспеченных качественным жильём семей.

В 2012 году компания выбрала для себя стратегию комплексной застройки через развитие городской инфраструктуры. В основе новой бизнес-модели легла идеология создания полноценного пространства для жизни и отдыха. И такая стратегия пришлась по душе потребителю.

Повышенное внимание компанией «Унистрой» уделяется созданию удобного внутриквартирного пространства, представляющего собой эргономичную и комфортную планировку. Компания предложила своим клиентам, помимо квартир, инфраструктуру, позволяющую удовлетворять максимум потребностей современного человека непосредственно на территории жилого комплекса.

Каждый проект оснащён современными спортивными и яркими детскими площадками, паркингами и специальными местами для прогулок с животными, зонами отдыха и важными социальными объектами. Все подъезды новых домов оснащены бесшумными скоростными лифтами и помещениями для хранения велосипедов и детских колясок. Комплексный подход к развитию инфраструктуры позволил компании «Унистрой» обеспечить комфорт и безопасность не только в квартире, но в подъезде и во дворе.

Компания «Унистрой» использует передовые технологии строительства, сотрудничая только с проверенными и надёжными поставщиками строительных материалов и инженерного оборудования. Все используемые при строительстве объектов материалы полностью соответствуют современным стандартам качества. «Унистрой» использует передовые строительные технологии и постоянно модернизирует системы управления. Благодаря многоступенчатому механизму системы контроля качества и процессу приёмочного контроля (на основе австрийского ПО Docu tools), за процессом строительства можно наблюдать в онлайн режиме и оперативно вносить корректировки в работу всех служб.

Безупречная репутация компании «Унистрой» стала основой долгосрочного сотрудничества с крупными банками и агентствами недвижимости, поэтому девелопер может позволить себе побаловать своих клиентов интересными кредитными предложениями и выгодными акционными программами.

*Застройщики: ООО Специализированный застройщик «СК «УнистройДом», ООО Специализированный застройщик «СтройУслуги». Проектные декларации размещены на сайте: http://unistroydom.com/, http://stroy-uslugi.su/. Копию проектных деклараций возможно получить в офисах продаж по адресам: г. Казань ул. А. Аббасова, 11 (офис продаж ЖК «Весна»), ул. Октябрьский городок, 1/24 (офис продаж ЖК «ART City»), ул. Гаврилова,1, ул. Гвардейская,16в; Пестречинский р-н, с. Новое Шигалеево, ул. Тукая, 28а (офис продаж в ЖК «Царево Village»).

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