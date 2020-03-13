  • 7 Май 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 00:05 74.2726  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 00:05 80.4847  
Нефть($) 06.05.2020 29.84 4.85
Нефть(p) 06.05.2020 1851.02 +307.45

Курсовая работа на тему инвестиций и правильность её написания

Темы дня

06 Мая 2020, 13:42

Инвестиции – это вклад собственных денег в различные финансовые инструменты. А инвестирование – это процедура, результат которой нацелен на доход. Простым языком, инвестиции представляют собой свободные деньги, вложенные в активы, которые со временем принесут прибыль. Выгода подобных манипуляций может быть систематической или единовременной. Инвестирование затрагивает множество сфер, финансовые вложения в которые приносят доход. Но не все ресурсы могут считаться инвестиционными активами. Именно доход является главной целью инвестирования.

Студентам во время учёбы в экономическом университете приходится выполнять ряд разнообразных самостоятельных работ, одной из них является курсовая работа. Курсовая работа на тему инвестирования демонстрирует, как в процессе обучения студент усвоил материал, научился самостоятельно решать практические задания за своей специальностью. Эта работа своего рода формальный итоговый отчёт по изученному курсу и является серьёзным научным трудом. Проект считается трудоёмким и требует много свободного времени, тщательного изучения материала, поэтому в некоторых студентов не редко возникают трудности. В таких случаях многие заказывают курсовые работы и получают готовую идеально выполненную работу.

С чего начать написание курсовой работы?

 

Курсовая работа на тему инвестиций начинается с разработки плана и методики его выполнения для того, чтобы было понятно, какие вопросы необходимо обосновать, исследовать, а также какие методы следует применять. При этом важно определить необходимые материалы, объём работы. План – методику студент разрабатывает с помощью руководителя на основе приблизительных планов, дополнений и методических рекомендаций кафедры. План и методика выполнения работы должны носить целенаправленный характер по изучению исследования выбранной проблемы. Работа должна составлять единое целое завершенное исследование, а не набор разных, не связанных между собой вопросов.

По своему строению курсовая работа, независимо от темы, состоит из следующих структурных элементов:

1. Титульный лист

2. Задания для выполнения курсовой работы

3. Аннотация

4. Содержание

5. Вступление

6. Основная часть – разделы, отражающие состояние научной проблемы, обоснование выбранного направления работы, содержание и результаты проведенного исследования, перспективы решения проблемы

7. Выводы

8. Перечень ссылок

9. Приложения

Что важно учитывать при написании курсовой работы

 

В курсовой работе особое внимание уделяется второму и третьему разделу, где студенту следует выполнить расчёты по данным конкретного предприятия и высказать свою точку зрения. Исследователь должен осмыслить и сопоставить имеющие в его распоряжении факты, сравнить возможные трактовки этих фактов, отследить тенденции и закономерности.

На этом этапе студент полностью реализует своё право на собственное понимание сюжета, который является темой курсовой работы. Такое объяснение предполагает применение определённой идеи, теории собственного исследования.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2019
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    06.05.20
    Материнский капитал: документы и нюансы оформления
    06.05.20
    Курсовая работа на тему инвестиций и правильность её написания
    04.05.20
    Сервисы для собак в Петербурге: с какими запросами люди обращаются к специалистам?
    02.05.20
    Как выбрать недорогую экшн-камеру с отличным качеством съёмки: краткий ликбез
    01.05.20
    «Удалёнка» с комфортом: на помощь приходят новейшие разработки
    24.04.20
    Обзор GGПокерОк: на какие бонусы рассчитывать новичкам
    15.04.20
    Продажа предохранительных клапанов по ценам от производителя
    11.04.20
    ПокерДом на Андроид в 2020 году: преимущества софта и другие особенности программы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram