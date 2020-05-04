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Сервисы для собак в Петербурге: с какими запросами люди обращаются к специалистам?


© Фото: piter.guldog.ru

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Любой хозяин знает о том, насколько для собаки важен комфорт и хорошее отношение.

Когда вы приходите с работы, питомец хочет быть не просто накормлен, но и видеть радость на лице владельца. Если же у вас плохое настроение, то четвероногий любимец найдёт способ поддержать и утешить. Словом, собаки действительно стали друзьями человека. Люди доверяют питомцам тайны, о которых они никому не расскажут. Зато можно быть уверенными, что собака поймёт вас. Судя по тому, что большинство владельцев отмечают именно такое поведение питомца, собаки также открыты к общению с теми, кому доверяют.

Что делать, если я уезжаю в отпуск?

 

Раз в год, а то и чаще, может сложиться так, что вам нужно уехать и оставить собаку на попечение. В таком случае, в первую очередь, каждый хозяин начинает обдумывать вариант обращения к друзьям. Но не все из них знают повадки вашей собаки, а многие знакомые большую часть времени проводят на работе. Да и потом, конечно же, нужно накормить семью и отдохнуть.

Если оставлять собаку, то так, чтобы её не только кормили и выгуливали. Иногда хозяевам нужна и дрессировка собак в Петербурге. Вы можете выбрать оптимальный вариант и обратиться за услугами к догситтерам. В данной статье мы расскажем подробнее о сервисе заботы о питомцах. А помогут нам в этом специалисты из компании «Гульдог».

Как компания ищет сотрудников для выгула, передержки или дрессировки собак?

 

Если вы когда-нибудь выгуливали маленького щенка на поводке или собаку, которая ранее жила во дворе, то знаете о том, как тяжело её вести рядом с собой. Вот с этого момента начинается социализация собаки. Но прежде всего, ещё в период прививок, хозяин воспитывает в питомце понимание команд «рядом», «ко мне», а также «нельзя». Кроме того, важно, чтобы животное откликалось на своё имя. Если такие навыки не сформированы, то ими занимается сотрудник «Гульдога».

Как видите, специфика работы в сервисе по уходу за питомцами предполагает наличие определённых требований к сотрудникам. Именно поэтому выгул собак в Петербурге компанией «Гульдог» относится ответственное к поиску сотрудников. Вы можете не переживать, что ваш питомец убежит или будет голоден.

При подборе кадров для «Гульдога» кандидаты заполняют анкету, проходят проверку Службой безопасности. Следующим этапом является сотрудничество с кабинетами наркологии и психиатрическими диспансерами. Важно проверить, чтобы будущие работники не были судимы, не состояли на учёте.

Моральные качества играют большую роль. Во-первых, плохого человека чувствует собака, во-вторых, клиенты поручают работникам ключи от квартиры. Вы можете не переживать, так как с целью безопасности заключается контракт, а саму дверь могут открыть соседи. Так поступают, если нужна «няня» для собаки, когда вы задерживаетесь на работе или в гостях.

На время отпуска можете оставить собаку на передержку в Петербурге. Данная услуга предполагает приезд догситтера за питомцем. После знакомства с собакой сотрудник может взять питомца к себе на определённый период. Все обсуждается с хозяином. Для большей безопасности заключается договор. Теперь клиенты могут быть уверены в том, что собака будет чувствовать себя хорошее и ей уделят должное внимание. Кроме того, наши работники могут:

– По надобности – свозить к ветеринару, груммеру. К тому же все сотрудники проходят обучение, а значит, вы можете не переживать о питомце.

– Присылать вам фотоотчёты и уведомлять о том, как прошёл день.

– Забрать питомца на передержку домой. В отличие от гостиницы для животных, в уютной атмосфере собака чувствует себя комфортнее. Ей уделяется достаточно внимания, а стоимость такой передержки не дороже гостиницы.

– Если вы задерживаетесь на работе, придёт и поиграет с питомцем, выгуляет, по приходу домой обязательно помоет лапы.

– Когда у вас много дел, выгуляет питомца, а также обучит его командам. Заранее можно обсудить план занятий.

– Даст консультацию по воспитанию питомца, поможет скорректировать поведение.
Фото: piter.guldog.ru
 

Насколько компетентны сотрудники сервиса «Гульдог»?

 

В каждой сфере деятельности есть система требований, которой придерживается работник. К тому же есть и профессии, предполагающие взаимодействие не с предметами, а с людьми или животными https://piter.guldog.ru/dressura. Кинологи и догситтеры в Петербурге относятся к людям, чья работа связана с необходимостью присмотра за животными. Давайте выделим важные моменты присмотра за собаками:

– Знание основ ветеринарии.

– Умение найти общий язык с собакой.

– Подготовка сотрудника кинологом, применение догситтером техник корректировки поведения питомца.

– Любовь к животным.

– Опыт в общении с собаками.

– Прохождение практики, обучения, стажировки.

– Успешная сдача экзаменов.

– Развитые моральные качества. В «Гульдоге» принимают на работу людей ответственных и кропотливо относящихся к своей работе.

«Все эти пункты учитываются при приёме сотрудника на работку в сервис. Услуги кинолога в Петербурге предлагаются по доступной цене, но качество их предоставления хорошо ценятся нашими клиентами», – рассказывают догситтеры.

Как готовят догситтеров?

 

Желание работать с собаками – это первый шаг к процессу подготовки человека и его обучению. Ребята, работающие в службе, уже не первый год взаимодействуют с четверолапыми питомцами. Начать работать сразу, без предварительной подготовки, нельзя. Сотрудники «Гульдога» рассказывают о том, что сначала им нужно было заполнить анкету, и лишь только потом они приглашались на собеседование. Если кандидатура человека подходит, его берут на обучение и проверяют через Службу безопасности на отсутствие судимостей, а также относительно наркологического и психиатрического учётов.

Программа подготовки специалистов включает в себя видеоуроки, домашнее задание, практику и экзаменирование. Все догситтеры приступают к настоящей работе только после одобрения главным кинологом нашего сервиса. Поэтому клиенты, которые пользуются услугой выгул собак в Петербурге, могут доверять нашим сотрудникам https://piter.guldog.ru/. Все прогулки и передержки собак записываются в отчётности, а хозяину предоставляются фотографии.

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