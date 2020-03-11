Обзор GGПокерОк: на какие бонусы рассчитывать новичкам

GGPokerOk предлагает крупную систему лояльности, которая позволит увеличить процент рейкбека в активной игре. Для новичков доступны бонусы на первый депозит и мгновенный бонус за рейк.

В 2019 году азиатская гемблинговая платформа GGNetwork запустила новый покер-рум – об этом обзор GGПокерОк. За год площадка разрослась на базе участников LotosPoker (все аккаунты со старого рума активны в новом), теперь в пиковое время за столами собираются около 15 000 игроков.

GGПокерОк делает ставку на пользователей из СНГ, поэтому активно работает над локализацией, проводит бесплатные турниры для региона и фрироллы без входного взноса. Мы расскажем, какие ещё бонусы можно получить, играя в покер на ПокерОк.

Старт игры

Если вы уже играли на платформе GGNetwork в LotosPoker, то используйте тот же логин и пароль – ваша история перенесётся в новый рум. Если же у вас нет аккаунта, то на сайте можно заполнить простую форму регистрации и создать профиль пользователя. Не забудьте активировать аккаунт через электронную почту и пройти верификацию.

Также для игры вам понадобится софт. GGПокерОк удобен тем, что в руме можно играть через ПК или мобильное устройство. На официальном сайте найдите кнопку «Скачать сейчас» и установите софт на любое устройство, используя один аккаунт. Функциональность у приложений для всех операционных систем и устройств идентичны.

Виды игр

GGПокерОк предоставляет большой выбор игр для любого уровня пользователя:

Столы All-in or Fold (NL / PLO).

Быстрый покер (Rush-&-Cash).

AoF джекпот в Холдем покере.

Техасский Холдем.

Омаха / Омаха с анте.

Бонусы для новичков и постоянных игроков

Всегда интересно, как можно получить дополнительные деньги от игры в покер. GGПокерОк предлагает бонусы за депозиты, а также бесплатные билеты на турниры. Расскажем о некоторых, самых значимых акциях ниже, актуальную информацию всегда можно найти на официальном сайте или в новостных рассылках от GGПокерОк, а также на сайте Asiapoker.

Мгновенный бонус 11$. Новичок может его получить в течение трёх дней после верификации аккаунта. Отыгрывать его не нужно, вам придется только заработать 11 долларов рейка в онлайн-игре, чтобы вывести деньги. Бонусные деньги останутся на счету в течение 30 дней, акция доступна для всех стран СНГ кроме Беларуси.

1000 долларов за первый депозит. Сумма верхнего лимита тут фиксирована, поэтому не имеет значения, какую сумму вы в итоге положите. Деньги начисляются за активную игру: в течение полугода за каждые пятьдесят долларов вы будете получать 5 долларов на счёт. Конечно, вы может и не сможете отыграть весь бонус, но будете получать дополнительные деньги вместе с удовольствием от игры. Чтобы активировать бонус, пройдите в приложении путь «Мой бонус» => «Приветственный бонус», далее нажмите кнопку «Opt-in».

Программа лояльности ПокерОк FishBuffet. Это многоуровневая программа, которая растит ваш статус, ориентируясь на то, как часто и как хорошо вы играете в руме. Регистрация в программу лояльности проходит в разделе «Мой бонус».

Схема FishBuffet выглядит так: вам присваивают баллы за рейк, баллы влияют на повышение статуса (8 статусов и 24 уровня), в зависимости от статуса у вас меняется процент возврата по рейку. Когда статус изменится, вы дополнительно можете прокрутить колесо фортуны и получить бесплатные билеты на турнира, кэш и др.

Важно успеть повысить уровень за определенное время (от 1 до 30 дней), иначе статус может в лучшем случае остаться прежним, а в худшем – понизится.

Особенности получения бонусов

Вы не можете получить стартовый бонус более одного раза. Если вы попытаетесь обмануть администрацию рума, аккаунт могут безапелляционно заблокировать.

Бонусные деньги можно вывести обычно через отыгрыш, однако могут быть и другие условия – всегда внимательно читайте информацию на официальном сайте.

Ввод и вывод денег ПокерОк

Покер-рум поддерживает несколько платежных систем, вы можете выбрать удобную для вас: Skrill, Neteller, QIWI, Yandex, WebMoney.

Депозиты от десяти до тысячи долларов, а выводы от 10 до 5 000 долларов (займут от 1 до 5 дней). Обычно на кэшауты не влияет выбор платежной системы, т.к. комиссии примерно одинаковые.

Важно, чтобы вывод денег прошёл без проблем, верифицируйте свой аккаунт и подтвердите личность. Особенно это важно, если с одного IP-адреса играет несколько человек. Если вас заподозрят в мошенничестве, аккаунты могут заблокировать.