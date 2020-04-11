ПокерДом на Андроид в 2020 году: преимущества софта и другие особенности программы

Особенности игры на Покер Дом с мобильного Андроид в 2020 году

Начать игру в ПокерДом на Андроид может каждый – нужно только загрузить приложение на официальном сайте. Оно подойдёт как для смартфонов, так и для планшетов – причём софт запустится даже на девайсах с не слишком высокими системными данными.

Приложение можно загрузить бесплатно – в нём вы сможете начать игру на условные фишки, чтобы протестировать программу. После можно будет сделать депозит и перейти к игре на лимитах.

Софт Покер Дом отличается хорошей скоростью, отсутствием лагов и многофункциональностью – в этой статье мы расскажем, почему играть в через телефон может быть для вас удобнее и даже выгоднее.

Почему стоит начать игру в Покер Дом на Андроид

Начать игру с телефона стоит по ряду причин:

– Вы сможете больше времени проводить в покере. А это значит – вы быстрее научитесь играть и сможете перейти на более высокие лимиты. Чем больше времени играешь, тем быстрее копится опыт.

– Играть со смартфона можно в любом месте и в любое время – вам нужно только открыть приложение на своём девайсе и запустить нужный стол.

– Полноценный покер. Игроки Покер Дом смогут играть через приложения без входа на официальный сайт или основной софт – все нужные функции будут в вашем мобильном устройстве.

Какие есть плюсы игры через приложение Покер Дом

Мобильная версия рума подойдёт для полноценной игры – ниже расскажем основные плюсы:

Можно вводить и выводить деньги. Через телефон вы сможете совершать любые транзакции – включая переводы через биткоины. Это удобно и быстро.

Интерфейс. Мобильный софт подходит для полноценной игры, потому что в нём нет ничего лишнего – сдержанные и гармоничные цвета, отсутствие рекламы и анимации, понятное главное меню и навигация. У вас не будет никаких проблем, чтобы начать игру на деньги в комнате.

Версия на русском языке. Софт переведён на русский – это удобно для всех пользователей из СНГ. Кстати, вы сможете обращаться в саппорт рума также на русском – не придётся мучаться с переводчиком.

Настройка софта. Игроки смогут изменять различные параметры, чтобы настроить софт под себя: включить оповещения, пуш-уведомления, изменять звуковые настройки и многое другое. Так вы сможете создать идеальные игровые условия.

Простота регистрации и верификации. Если вы загрузите софт на Андроид — то сможете создать в нём аккаунт и пройти верификацию. После можно будет делать депозиты и выводить деньги без каких-то проблем.

Доступны все бонусы Покер Дом. Вы сможете получить поощрение за первый депозит и другие начисления без каких-то проблем.

Есть все разновидности столов и турниров. И это тоже плюс – не придётся чего-то исключать из своего игрового разнообразия. Выбирайте самый выгодный и интересный стол в 2020 году.

У приложения на Андроид есть несколько недостатков

Нельзя играть сразу за несколькими столами. Это значительно уменьшит количество сыгранных игр в час. Но можно заходить в «Быстрый покер» – формат, в котором вы перейдёте в другую раздачу сразу после сброса карт.

При игре за столами может случится, что вы промажете по нужной кнопки. На смартфонах играть не так удобно, и такое иногда случается, особенно если вы на что-то отвлекаетесь.

Приложение не «съедает» много зарядки у телефона – можно играть несколько часов кряду и не беспокоится об этом.

Преимущества Покер Дом, о которых следует узнать каждому

Можно делать ставки в рублях. Это позволит использовать удобные системы платежей, а также вы сэкономите на конвертации валют.

Быстрая работа саппорта. Вы сможете получить консультацию у профессионалов в любое мгновение.

Щедрый бонус за первый депозит – все игроки смогут получить до 30 тыс. рублей бесплатно.

Программа лояльности. Можно отыгрывать рейк и зарабатывать баллы – тогда вы получите рейкбек (до 40% от уплаченных денег).

Безопасность. В комнате можно не беспокоится о сохранности средств – все деньги точно останутся у вас на счету. У рума не было случаев взлома, а отзывы от покеристов только положительные.

Загружайте ПокерДом на Андроид и играйте с удовольствием!