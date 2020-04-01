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В состав ЭСК войдёт немецкий эксперт Вольфганг Штарк


© Фото: Getty Images

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Штарк является потомственным арбитром. Его отец был ассистентом рефери в бундеслиге лиги.

Судить российские соревнования вместе с бельгийцем Франком Де Блекере будет баварец с большим опытом работы судьей. Им стал Вольфганг Штарк, который ранее входил в элитную группу УЕФА.

Специалист завершил свою карьеру 3 года назад – последний матч 50-летнего судьи проходил в мае 2017 года. Тогда он поставил рекорд турнира – игра стала для него 344-й в чемпионатах Германии.

Штарк является потомственным арбитром. Его отец был ассистентом рефери в бундеслиге лиги. Заниматься судейством специалист начал достаточно рано – в возрасте 14 лет. В обычной жизни он является работником банка.

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