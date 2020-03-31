Тренер «Спартака» заверил, что игроки его фк имеют шансы играть в Германии

Доменико Тедеско – действующий тренер московского футбольного клуба «Спартак» – во время дистанционного общения с фанатами клуба из-за сорванного чемпионата отметил, что, по его мнению, современный состав мог бы спокойно представлять немецкие команды. По его словам, каждый из игроков имеет достаточный потенциал и уровень, чтобы выступать за команды такого уровня.

Слова тренера были очень аккуратными, так как он не упомянул ни одного имени ни игрока, ни европейской команды, ни лиги, которую он имел в виду. Он сказал, что все, кто играют в «Спартаке», могли бы быть приняты в футбольные команды Германии, не уточняя, что речь идет о бундеслиге. Это свидетельствует о том, что тренер положительно настроен и видит хороший потенциал своей команды.

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