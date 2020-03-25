Что лучше – займ или кредитная карта?

Особенности займов на карту

Неудивительно, что микрофинансовые организации с каждым годом набирают популярность. Экономическая ситуация в стране, задержка зарплат, высокие требования банковских учреждений сегодня приводят заёмщиков в МФО, ведь они намного лояльнее относятся к своим клиентам.

Главной особенностью онлайн-МФО является то, что оформить и получить здесь займ можно в любое время суток – микрофинансовые организации, как правило, работают круглосуточно, в отличие от банковских учреждений или ломбардов. Оформление кредитного обязательства при этом достаточно простое – необходим любой гаджет с выходом в интернет и несколько минут свободного времени для заполнения короткой заявки в онлайн-режиме.

Кроме того, здесь требуют минимальное количество документов – необходим всего лишь паспорт и регистрация на территории России. При этом никакие справки о доходах, СНИЛС, поручители или залоговое имущество не понадобятся: достаточно лишь кратко указать свой источник доходов, например, зарплата (даже не официальная), пенсия, стипендия и так далее. Также здесь могут получить займ на карту, наличными или на электронный кошелёк заемщики с плохим состоянием кредитной истории и открытыми просрочками, например, воспользовавшись сайтом-агрегатором loando.ru, – главное, чтобы не было текущих задолженностей в микрофинансовой организации, в которую обратился клиент.

Единственный недостаток МФО – процентная ставка, которая сегодня, в связи с нововведениями в законодательстве, является постоянной и не может превышать 1% в день. Однако МФО и здесь идут навстречу своим клиентам, предлагая оформить первый займ на карту без надобности уплаты процентной ставки, а также предлагают своим клиентам стать участниками программы лояльности, которая помогает сэкономить на займе или погасить.

Кредитная карта: особенности оформления

Кредитная карта – весьма удобный финансовый инструмент. Тем не менее она имеет несколько особенностей. Так, например, для оформления кредитной карты необходимо обратиться в одно из отделений банка – получить её в онлайн-режиме невозможно. Единственное – некоторые банки предоставляют возможность оставить заявку на ее получение на сайте финансового учреждения, прийти в отделение всё-таки будет необходимо.

Также стоит отметить, что для оформления кредитной карты понадобиться гораздо большее количество документов, чем просто внутренний паспорт, например, таких как СНИЛС, ИНН, а также загранпаспорт или пенсионное удостоверение. Заявителю также необходимо будет предоставить документы, подтверждающие уровень официального дохода. Помимо этого, получить кредитную карту смогут только граждане, достигшие возраста 21 года, при этом верхняя граница – не более 65-70 лет.

Кроме того, получить банковский пластик с нулевой кредитной историей будет достаточно проблематично. Это будет возможно только в случае, если клиент является держателем дебетовой зарплатной карты в этом же банке.

Тем не менее карта имеет и свои преимущества. С её помощью возможно расплачиваться в онлайн- и оффлайн-магазинах, а в случае их сотрудничества с банком, держатель карты сможет получить ещё и кэшбэк в виде баллов или денежных средств при осуществлении покупок. Также кредитная карта имеет льготный период, который чаще всего составляет около 50 дней, а это значит, что проценты за использование средств не будут начисляться.

Займ или кредитная карта – что выбрать?

Сказать однозначно, что лучше – займ или кредитная карта – невозможно. В случае, если заёмщику необходимы денежные средства в долг срочно ночью или возникли непредвиденные обстоятельства, при которых нет времени обращаться в банк, займ на карту будет лучшим выходом из ситуации.

В случае, если клиенту попросту необходимы некоторые дополнительные денежные средства для осуществления покупок, и он готов тратить время на поход в банк и ждать получения банковского пластика несколько дней, кредитная карта будет более подходящим вариантом получения денежной помощи.