Россия может принять больше матчей, чем запланировано

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Европе в УЕФА рассматриваются несколько вариантов решения проблемы. Одной из них может стать перенос матчей из стран, в которых уже развивается эпидемия, в те из принимающих государств, где вирус ещё не свирепствует. Так, первым кандидатом на потерю Евро-2020 стал Рим. И перенести матч из Рима могут как раз в Россию, в Москву.

Чемпионат Европы по футболу должен был проходить в 12 городах Европы, такое решение было принято, чтобы отметить юбилейный год турнира, 2020 год стал 60-м за его историю.

Почему Россия рассматривается как наиболее вероятный кандидат на приём дополнительных матчей? Во-первых, Германия и Франция также находятся под угрозой эпидемии. Во-вторых, в УЕФА знают о высоком уровне подготовки России к чемпионату. По мнению экспертов Федерации чемпионат мира, 2018 стал одним из лучших в истории, что официально подтверждено руководством ФИФА. В-третьих, Москва признана World Travel Awards городом, лучше всех принимающим туристов. Так как Москва может в сжатые сроки подготовиться к организации матчей Евро-2020, её и рассматривают как вероятное место переноса игр турнира.

Стоит отметить, что в УЕФА более склонны к решению отменить или перенести турнир на другое время, а не менять место его проведения.