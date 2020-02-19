Поиск врача и онлайн-запись на консультацию: как работает сервис в Санкт-Петербурге

Найти врача в Санкт-Петербурге сегодня можно при помощи инструментов, предлагаемых онлайн-сервисом. Выполняя эту задачу, нужно учитывать несколько факторов. Сюда относятся репутация специалиста, опыт работы, стоимость приёма, отзывы пациентов, клиника.

В чем выгода использования онлайн-сервиса

Активный образ жизни современного человека не оставляет времени для длительного нахождения в очередях, многочисленных походов по больницам, лабораториям и поликлиническим отделениям. Люди, проживающие в больших городах, нуждаются в качественных медицинских услугах, готовы платить деньги за повышенный комфорт и удобство. Онлайн-сервис помогает в рекордно короткий срок найти терапевта, гинеколога, диетолога, эндокринолога, уролога и любого другого узкого специалиста. Его основные возможности – это:

– поиск клиник, государственных учреждений;

– запись к специалисту без походов в регистратуру и предварительных звонков;

– информирование пациентов относительно врачей, их опыта, перечня услуг, мест приёма;

– ознакомление с мнением реальных пациентов, оставивших отзывы после консультации, лечения, диагностики или оперативного вмешательства.

На сайте https://spb.vrachi24.ru/ поиск врачей в Санкт-Петербурге осуществляется по специализациям, клиникам, станциям метро, рейтингам, районам города и другим параметрам. Обширный перечень инструментов позволяет сэкономить время.

Как записаться к врачу через онлайн-сервис

Алгоритм онлайн-записи прост и понятен каждому пользователю. Сначала нужно выбрать специалиста и ознакомиться с информацией о нём. В карточке к каждому врачу указывается образование, практический опыт, перечисляются услуги, отмечается график работы и адрес клиники, в которой ведётся приём. В выборе можно руководствоваться оценками (звёздочками), отзывами, характеристиками. Важно учитывать доступное время ближайшего приёма. Если наблюдается резкое ухудшение здоровья, придется отдать предпочтение свободному врачу.

Для записи нужно заполнить онлайн-форму. В ней указываются личные данные и контактный номер для подтверждения. Нужно учитывать, что попасть на консультацию к врачу можно в ближайшие пять дней приёма. Цены на сайте полностью совпадают с прайсом клиники или конкретного специалиста. То есть, услуга записи оказывается бесплатно.

При возникновении трудностей с поиском доктора, можно воспользоваться помощью профессионального менеджера. Оператор проконсультирует, даст рекомендации с учётом индивидуальных обстоятельств, самостоятельно выполнит запись.