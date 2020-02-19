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Кондиционер от мировых производителей по выгодным ценам


© Фото: pixabay.com

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Профессиональный монтаж. Бесплатная доставка оборудования и подъём на этаж. Доступные цены и гибкая система скидок.

Для создания комфортных условий в квартирах, частных домах, офисах используется климатическая техника, представленная большим выбором торговых марок и моделей. Она отвечает за движение и обновление воздушных масс в закрытых помещениях. Сегодня можно купить кондиционер с расширенным функционалом, который способен:

– охладить воздуха;

– нагреть воздушные массы до установленной температуры;

– очистить воздуха от пыли, аллергенов, микробов.

Купить климатическое оборудование с доставкой и установкой с официальной гарантией на оборудование и на монтаж с гарантией качества и соответствующими сертификатами можно в магазине «ЕвроКлимат». В каталоге представлен большой выбор моделей с разными опциями, поэтому каждый покупатель сможет подобрать подходящее решение для своего дома. Сотрудники магазина готовы оказать квалифицированную помощь в подборе кондиционеров от мировых производителей:

– Toshiba;

– Mitsubishi Electric;

– LG;

– Electrolux;

– Panasonic.

Для удобства выбора в каталоге представлено детальное описание каждой модели с указанием технических характеристик, функций и цен. Магазин периодически проводит акции, поэтому продукцию можно купить с хорошей скидкой. Можно задать вопросы относительно оборудования. Укажите в специальной форме на нашем сайте адрес своей электронной почты и задайте вопрос. Ответ вы получите сразу в этом окне, либо немного позднее по эл. почте, которую вы укажете.

Дополнительные услуги

 

Пройдя на сайт https://euroclimate.org/kondicionery, вы сможете подобрать подходящую по техническим характеристикам и функционалу установку для кондиционирования. За помощью и дельным советом можно обратиться к менеджерам. Помимо консультации, покупатели могут воспользоваться услугами по проектированию вентиляции и отопительной системы. После доставки оборудование будет установлено опытными мастерами, которые выполнят подключение на максимально выгодных условиях. Грамотно выполненный монтаж – гарантия долгого срока службы кондиционера.

При установке сотрудники компании учитывают требования производителя, пожелания заказчика и архитектурные особенности здания. Во время работы используются только самые качественные расходные материалы и профессиональные инструменты. Выполняют монтаж только опытные профессиональные сертифицированные специалисты, поэтому работа любого объёма выполняется быстро и качественно. В последующем гарантируется профессиональное обслуживание, что исключит серьезные поломки и дорогостоящий ремонт.

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