Гид покупателя: топ-5 бытовых приборов, которые должны быть на каждой кухне

Электрочайник Xiaomi MiJia Smart Kettle

Как и другие электрочайники бренда, Xiaomi MiJia Smart Kettle привлекает минималистичным дизайном и надёжностью. Предпочитаете вы читать книгу, любоваться закатом либо же общаться с гостями за чашкой чая – не столь важно: электрочайник позаботится о том, чтобы вода закипела быстро и оставалась тёплой некоторое время. Благодаря стильному дизайну модель впишется в любой современный интерьер. Объём составляет 1,5 л. Мощность нагревательного элемента – 1800 Вт. Предусмотрена возможность управления со смартфона.

Гриль Tefal GC712

Контактный гриль мощностью 2000 Вт – возможность готовить сочные стейки идеальной прожарки в домашних условиях. Предусмотрено шесть автоматических программ. Температуру можно регулировать вручную. Модель самостоятельно определяет время готовки, учитывая толщину куска мяса и степень прожарки, выбранную пользователем. Для стекающей жидкости есть специальный лоток, который легко снимается и моется в посудомоечной машине.

Кухонный комбайн Bosch MUM 54251

Многофункциональная техника поможет готовить как хорошо известные блюда, например, итальянскую меренгу или основу на киш Лорен, так и экспериментировать с новыми вкусами. Одна из главных особенностей модели – система планетарного смешивания, при которой рабочая насадка двигается по всему периметру чаши, а не остается зафиксированной по центру. В распоряжении пользователя – два венчика для взбивания, крюк для замешивания теста, диск для фарша, три насадки-шинковки, диск для нарезки кубиками. Мощность двигателя составляет 900 Вт. Есть импульсный режим и защита от перегрева.

Мультиварка Redmond RMC-M90

Модель привлекает футуристичным дизайном и широким набором функциональных возможностей. Предусмотрено 16 автоматических программ и специальный режим «Мультиповар», позволяющий готовить по собственному рецепту. 5-литровая чаша имеет антипригарное покрытие, благодаря чему есть возможность готовить продукты без масла. Мощность составляет 860 Вт.

Соковыжималка Bosch MES3500

Центробежная соковыжималка справится с овощами и фруктами разной плотности. Предусмотрена система безопасности Active Motor Management, которая не позволяет прибору включаться, если он неправильно собран. Объём резервуара для сока – 1,25 л, для жмыха – 2 л. Есть защита от перегрева. Благодаря большому отверстию для закладки ингредиентов предварительно нарезать продукты не обязательно.