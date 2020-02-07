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Климат. Точка «невозврата» пройдена


© Фото: allatra.tv

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Несмотря на многочисленные предупреждения, как настоящих учёных, так и самой природы, в СМИ продолжают популяризировать гипотезу о глобальном потеплении вследствие антропогенного фактора. Тенденция развития глобальных климатических изменений продолжает стремительно нарастать. События, описанные в климатическом докладе «О проблемах и последствиях глобальных климатических изменений. Эффективные пути решения данных проблем», выпущенном группой ученых АЛЛАТРА НАУКА ещё в 2014 году, сбываются с поражающей точностью.

В докладе открыто и честно говорится о нарастающей динамике природных катаклизмов, которые уже влияют на здоровье и условия проживания людей по всей планете. Множество проведенных измерений в разных областях показывают, что мы прошли точку, когда возможно было как-то повлиять на эти события. Теперь же человечество неуклонно приближается к пику климатических изменений, до которого осталось несколько лет, но никак не десятки и сотни. И это должен знать каждый житель нашей Земли.

В то же время мировое сообщество сосредоточено на решении локальных последствий климатических катастроф. Разве можно победить болезнь, направив все ресурсы на борьбу с симптомами? К выздоровлению и к самому здоровью нужно подходить комплексно. Не говоря уже о глобальных климатических изменениях, имеющих цикличность примерно раз в 12 000 лет.

Кстати о здоровье. Разве никто не заметил повсеместного ухудшения самочувствия и здоровья? Это также связано с отсутствием целостного понимания в сферах климата и здравоохранения. Разделение и рассматривание по отдельности данных проблем не приводит к их решению. Уже сегодня люди страдают от наиболее распространенных последствий климатических изменений, таких как тепловые удары, травматизм или смертность в результате экстремальных погодных явлений, инфекционные заболевания, включая холеру, денге и малярию, чуму. А появление новых видов вирусов, вызывающих массу непонятных заболеваний и аллергических реакций, ставят в тупик не только простых людей, но и врачей.

«За последствия изменения климата придётся расплачиваться не только будущим поколениям; люди платят уже сегодня, причём своим здоровьем», – заявил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Адханом Гебрейесус. Но пока эти слова и заявления не то что не решают проблему, а даже не дают людям понять, что ждёт человечество в ближайшем будущем. До сих пор большинство людей либо не верят, либо продолжают ждать и надеяться на тех, кто привык решать какие-то свои узкие задачи, ограничиваясь обещаниями на всеобщих выступлениях.

Ежедневно планету трясет от постоянно нарастающих землетрясений, извержения вулканов становятся всё чаще и разрушительнее, периоды экстремальной жары в одних регионах и наводнения в других заставляют миллионы людей покидать свои дома, а увеличение циклонов, тайфунов, штормов, ураганов и смерчей наносят колоссальный урон не только инфраструктуре, но и уносят тысячи жизней. Лесные пожары охватили Арктику, Америку, Австралию, Россию, а небывалые снегопады охватили Европу и удивили ту же Австралию.

Уже каждый человек видит, что климат меняется до неузнаваемости. Поэтому очень важно знать, что происходит на планете и своевременно информировать друг друга. Ведь это наш общий дом! И только от нас, от действий каждого жителя этого дома, зависит, как мы переживем этот период. Да, есть понимание, что точка «невозврата» пройдена, так как никакие действия разных стран и организаций даже не ослабили нарастание климатических катастроф. Так как это циклический процесс, повторяющийся на Земле с определённой периодичностью, повлиять на него люди не могут.

Но выход есть! Если мы не можем изменить климат, мы можем изменить себя, отношение друг к другу. Что для этого нужно? Просто отбросить всё плохое за ненадобностью, оставив всё хорошее, и молча, просто и бескорыстно делать людям добро. Так, как это возможно на том самом месте, где ты находишься. Ведь все мы люди и у нас один дом. Важно осознать, что если утрачивается жизнь человека, все деньги и материальные ценности превращаются в прах. Поэтому, по сути, нам нечего делить, так как ценность жизни на всех одна. А благодаря волонтёрской деятельности международного общественного движения «АЛЛАТРА», направленной на объединение всего человечества в одну дружную семью, каждый человек может убедиться, что это не только возможно, а уже есть.

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