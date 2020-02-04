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Допуски СРО, лицензии МЧС и прочие разрешения – предложения для Санкт-Петербурга

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Сегодня ведение бизнеса в ряде серьёзных сфер предусматривает получение компанией специальных документов, выступающих своеобразным гарантом надёжности сотрудников, реализуемых ими процессов. С получением подобных бумаг не возникает особых сложностей при соответствии организаций существующим требованиям.

На выручку в оформлении лицензий и прочих разрешений приходят специализированные компании, обладающие всеми необходимыми для этого аккредитациями, большим опытом присутствия в отрасли. В Санкт-Петербурге в качестве такого помощника выступает, например, СтройЮрист, в чьём штате присутствует около сотни специалистов таких направлений как строительство, юриспруденция, бухгалтерия. Также многие сотрудники ранее работали в государственных ведомствах, что существенно упрощает решение некоторых значимых задач.

Предложения компании

 

СтройЮрист оформляет самые разнообразные документы для бизнесменов по всей стране. Получение готовых бумаг существенно упрощено для питерских компаний, которые могут использовать каналы самовывоза из офиса или курьерской доставки. Для клиентов из удаленных регионов предлагается сотрудничество через популярные транспортные компании, отправка копий на электронные почты. Разнообразны и способы оплаты услуг: безналичный расчет, банковские карты, онлайн-оплата и прочее.

Присутствующая на рынке лицензирования более тринадцати лет компания подходит к своей деятельности взвешенно, что проявляется в нескольких ценных моментах. Так, для обеспечения уверенности своих клиентов, организация застраховала собственную ответственность. Также предусмотрено не только выполнение базовых процедур, но и сопровождение заказчиков после лицензирования. Сюда входят прохождения самых разнообразных проверок, дополнения к видам деятельности, внесение поправок в учредительные документы и прочее.

Основные услуги

 

Одним из ключевых направлений компании является выдача допуска СРО, то есть, официального разрешения на выполнение определенных видов строительных работ. Здесь бумаги могут иметь отношение непосредственно к строительству, проектированию или изыскательным мероприятиям. Без подобных бумаг сегодня невозможно полноценное присутствие в отрасли, а тем более участие в крупных проектах регионального или федерального характера.

СРО представляет собой некоммерческую организацию, под чьим крылом собираются субъекты предпринимательства в ориентире на те или иные виды деятельности. Без соответствующего допуска нельзя сегодня выполнять целый список работ, результаты которых влияют на безопасность зданий и сооружений. СтройЮрист проводит тщательную проверку всех задействованных СРО, оценивая их по двенадцати установленным официально критериям, таким как регистрация в РосТехНадзоре, размер компфонда, история организации, реестр членов, спецсчет в банке, репутация, рейтинг, открытость и прозрачность и прочее. Оформить допуск СРО можно за 1-2 дня при невысоких денежных вложениях, документы выдаются под ключ.

Также с помощью специалистов можно получить лицензию МЧС: на этот процесс уходит от одного месяца. Предусмотренная выездная проверка инспектором получает полное сопровождение со стороны опытных профессионалов, равно как и решение любых сопутствующих вопросов. Возможна работа с лицензиями пожарными и Министерства культуры, арендой спасательного оборудования, пожарным СРО.

Питерским бизнесменам компания оказывает содействие и в сертификации ISO в таких сферах как охрана труда, менеджмент, экология, пищепром. Здесь получить на руки соответствующие документы можно даже в день обращения. При этом повторное прохождение процедуры предусмотрено лишь через три года, если при проведении мероприятия были указаны все виды деятельности предприятия. Дополнительно предоставляются все необходимые материалы на внедрение системы ISO.

Также организация осуществляет регистрацию предприятий различных форм собственности: на это уходит до пяти дней. Она предоставляет юридические адреса, открывает расчётные счета, вносит изменения в учредительные документы, регистрирует патенты и знаки, выполняет передачу товарных знаков, предоставляет широких спектр сопутствующих юридических услуг.

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