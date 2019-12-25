Что такое процедура термаж?

Аппаратная косметология составляет уверенную конкуренцию пластической хирургии. Современные технологии позволяют добиться эффекта лифтинга без хирургического вмешательства, что снижает вероятность развития осложнений. Один из таких методов – термаж. Это косметологическая аппаратная процедура, направленная на омоложение кожи век, лица и тела. Эффект достигается благодаря воздействию на организм радиочастотных волн, которые разогревают ткани. Благодаря этому кожа становится более подтянутой и упругой – достигается эффект лифтинга.

Как проводится термаж?

Для проведения этой аппаратной процедуры используются насадки с датчиками нагрева кожи. С их помощью можно поддерживать постоянную температуру, чтобы прогреть коллагеновые волокна, но при этом не обжечь эпидермис. Процедура термаж может проводиться на различных анатомических областях. В зависимости от зоны воздействия и эстетической проблемы используются насадки с определённым количеством импульсов. Они подбираются с учётом имеющихся возрастных изменений кожи. Чем более выражены признаки старения и увядания кожных покровов, тем больше импульсов потребуется для прогрева коллагеновых волокон.

Процедура термаж требует исключительно индивидуального подхода, поэтому доверять её проведение стоит квалифицированному врачу. Он должен оценить состояние кожи, толщину эпидермиса и подкожной клетчатки. На основании полученной информации подбирается подходящая насадка с нужным количеством импульсов. Индивидуальная работа с пациентом гарантирует отличный результат без ущерба для здоровья.

Основные преимущества процедуры термаж

Описанный выше метод аппаратной косметологии стремительно набирает популярность как среди женщин, так и среди мужчин. Причина состоит в ряде преимуществ:

не требуется долгой подготовки;

отсутствие периода реабилитации;

отсутствие дискомфорта для пациента во время манипуляций;

результата заметен сразу (эффект максимально проявляется через некоторое время при выработке «молодого» коллагена);

трехмерное уплотнение и контурирование кожи.

К преимуществам стоит отнести многозадачность. Благодаря радиоволновому нагреву глубоких слоев кожи достигается выраженный подтягивающий и омолаживающий эффект. Многие женщины отметили эффективность термажа при борьбе с целлюлитом и его проявлениями. Пациентам в возрасте после 35 лет этот метод стоит взять на вооружение, если есть желание замедлить естественное старение кожи.

По материалам сайта http://helenbaden.com/.