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Kлиника гинекологии в СПб

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28 Января 2020, 10:43

Женский организм очень не прост, как нам кажется. Заболевания, относительно женского здоровья, очень коварны. Именно поэтому абсолютно каждая женщина ещё с раннего возраста обязательно должна регулярно посещать кабинет гинеколога.

Всё дело в том, что развитие многих заболеваний очень часто проходит бессимптомно. Элементарная фиброма матки развивается практически безболезненно, менструальный цикл не нарушается, гормональный фон работает без сбоев (как нам кажется), но когда дело доходит до крайней стадии, проявляются симптомы, которые влекут за собой оперативное вмешательство. И таких заболеваний очень много. Их настолько много, что женщины большую часть даже и не знают.

Чем чреваты гинекологические заболевания?

 

Самым страшным последствием любого гинекологического заболевания является бесплодие. Любое заболевание негативно влияет на гормональный фон женщины, нарушение менструального цикла, и в целом на состояние здоровья. Даже приступы гипертонии могут возникать в результате проблем с женским организмом. Что же делать в данном случае?

Многие женщины пренебрегают посещением гинеколога, а ведь это единственный врач, к которому вы должны ходить на протяжении всей вашей жизни. От начала менструации и до конца ваших дней. Даже после климакса обязательно нужно посещать гинекологический кабинет. Почему это важно? Дело в том, что любое заболевание влияет на всю работу организма. Даже здоровье костей зависит исключительно от нашего женского здоровья, и это вам подтвердит любая клиника гинекологии в СПб.

Хирургическое вмешательство

 

Когда речь идёт об удалении новообразований в женском организме, последствия могут быть не так страшны, как при удалении полностью матки. Есть женщины, которые прошли через такую операцию. Итог – с годами их здоровье значительно ухудшается, и в первую очередь начинают разрушаться кости. Кости слабеют, а это говорит о том, что недостаток определенных гормонов, отсутствие регулярной половой жизни и пренебрежение своим здоровьем как раз таки и влечет за собой негативные последствия.

Очень часто организм женщины слабеет из-за недостатка мужского гормона тестостерона. В данном случае опять стоит отметить, что секс является залогом не только нормального состояния организма, но и его здоровья. Поэтому в первую очередь активная половая жизнь с вашим мужем, либо просто с сексуальным партнером будет уже свидетельствовать о том, что ваш гормональный фон работает без сбоев.

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