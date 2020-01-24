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Трансфер Такуми Минамино: как это повлияет на прогнозы от БК 1xBet?


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Британский футбольный клуб «Ливерпуль» – извечный фаворит букмекеров и болельщиков, а также лидер Английской Премьер-лиги. Держит высокую планку качества игры с 1892 года. БК 1xBet является официальным глобальным беттинг-партнёром «красных», что позволяет фанатам команды получить больше способов взаимодействия с игроками, доступ к эксклюзивным предложениям и актуальным новостям из жизни команды.

Такуми Минамино – перспективный игрок, который является вингером зальцбургского клуба «Ред Бул» и сборной Японии. Футболист заявляет, что всегда мечтал примерить красную футболку клуба. На счету у 24-летнего японца:

– 64 гола в 199 играх за «Зальцбург»;

– по 22 матча в текущем сезоне за австрийскую команду;

– 11 голов за японскую сборную.

«Мерсисайдцы» выкупили молодое дарование на 4,5 года. Первый зимний трансфер обошёлся клубу в 8,5 млн. €. Эксперты БК 1xBet считают, что такое усиление к новому сезону сыграет на руку британцам и укрепит их лидерские позиции.

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Игроки «Ливерпуля» крепко стоят на ногах и видна работа действующего тренера Ю. Клоппа. После недавней победы «красных» в игре против мексиканского «Монтеррея» со счётом 1:2 ссора коучей вышла из берегов. Страсти достигли такого накала, что Юрген и Антонио получили по жёлтой карточке. Мохамед упрекнул арбитра в предвзятости и съязвил в интервью после матча, что цвет футболки имеет больший вес, чем мастерство.

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Несмотря на вспыльчивый нрав тренера «красных», именно хорошие отношения между австрийской и английской командами позволили осуществить сделку. Клопп часто публично высказывал своё одобрение в сторону системы тренировок «Ред Була». Первым плодом дружбы стала уникальная схема отсроченного перехода Наби Кейта, а теперь и выгодный трансфер Минамино.

За 7,25 млн. £ команда получила не только талантливого игрока, но открытую дорогу на обширный азиатский рынок. Болельщики «Зальцбург» провели Такуми в другой клуб и напоследок признали его лучшим игроком месяца. Дебют уже намечен, советуем не упустить возможность и поставить на победу «Ливерпуля» в ближайшем матче на https://www.1xbet.kz/line/.

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Скаутская служба «мерсисайдцев» внимательно подошла к отбору претендента. Он прекрасно себя зарекомендовал, его гол «Манчестер Юнайтед» в дружеском матче вошел в историю футбола.

Юрген считает приобретение однозначно удачным. О футболисте отзываются как об умном игроке, который всегда найдёт нужное пространство для маневров. Он хорошо взаимодействует с командой и отлично владеет мячом.

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