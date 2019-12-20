Как правильно выбирать косметологическую клинику?

Эстетичная медицинская косметология – стремительно развивающаяся отрасль современной медицины. Толчком для ее развития стал рост спроса на оказываемые услуги. Сегодня на приём к косметологу приходят не только представительницы прекрасного пола, но и мужчины. Опытные врачи-косметологии, вооружившись современным оборудованием и косметологическими средствами, помогают справиться с врожденными дефектами и признаками старения.

Поскольку спрос на услуги большой, то и количество клиник увеличивается. Не всем врачам нужно безоговорочно доверять. При выборе косметологической клиники обратите внимание на следующие моменты:

– общий рейтинг медицинского центра;

– квалификация врачей;

– отзывы пациентов;

– спектр оказываемых услуг.

Одним из лучших в Петербурге считается косметологический центр kallistomed.ru. Он существует более 20 лет. Здесь работает квалифицированный персонал, который регулярно повышает уровень подготовки, осваивает новые технологии. Это помогает пациентам поддерживать красоту и здоровье, бороться с возрастными изменениями кожи без вреда для организма.

Спектр услуг в клинике KallistoMed

На базе этого медицинского центра предоставляется широкий перечень наиболее востребованных услуг. Для устранения морщин, для борьбы с пигментацией и прочими эстетическими недостатками используются инъекционные методы. Сотрудники клиники используют только безопасные препараты, что минимизирует вероятность развития побочных эффектов.

Аппаратная косметология – самое востребованное направление. Это альтернатива хирургическому вмешательству. В клинике используются методики аппаратного омоложения лица и тела, которые подбираются индивидуально для каждого клиента:

– фотолечение;

– фонофорез;

– прессотерапия;

– дезинкрустация.

Стоит посетить косметологическую клинику, если вас интересует профессиональный уход за лицом, телом, волосами. Уходовые процедуры помогают поддерживать красоту и молодость кожи, бороться с признаками усталости и стрессов. Посещать косметологический кабинет рекомендуется регулярно, так как домашний уход не сможет сравниться по эффективности с профессиональным.

Поддерживая здоровье и красоту кожи, вы замедляете процесс её старения. Это позволит позже проводить прочие манипуляции, которые предназначены для людей зрелого возраста.